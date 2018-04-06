Polonya’da bakan ve milletvekilleri kemer sıkacak

Polonya'da iktidardaki milliyetçi-muhafazakâr Adalet ve Hukuk Partisi'nin (PiS) Genel Başkanı Yaroslav Kaçinski, kamuoyu yoklamalarında partinin kan kaybetmesi üzerine bakanlar ve milletvekillerine yönelik kemer sıkma önlemlerini yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Kaçinski, Perşembe günü partisinin yönetim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, partili bakanlar ve müsteşarların ek ödeneklerini Mayıs ayı ortasına kadar Katolik kilisesine bağlı uluslararası yardım örgütü Caritas'a bağışlama kararı aldıklarını bildirdi.

Parti ayrıca milletvekilleri ve senatörlerin maaşlarının beşte bir oranında azaltılmasını öngören bir yasa tasarısının parlamentosunun alt kanadı Sejm'e sunulması kararı aldı. Ayrıca kabine üyelerinden daha fazla gelir elde eden yerel yönetim yetkilileri için de bir gelir üst sınırı belirlenmesi planlanan tasarruf önlemleri arasında.

''Kamuoyu desteğinin büyük bir ağırlığının olduğunun'' altını çizen Kaçinski, bu önlemler çerçevesinde kamu şirketleri yöneticilerine yönelik ek ödemelerin tamamının da iptal edileceğini söyledi.