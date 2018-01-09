Polonya'da kabine değişikliği

Yapılan değişiklikle Dışişleri Bakanlığına Jacek Czaputowicz, Savunma Bakanlığına İçişleri ve Yönetim Bakanlığı görevini yürüten Mariusz Blaszczak, Blaszczak’tan boşalan koltuğa Joachim Brudzinski, Sağlık Bakanlığına Lukasz Szymonski, Finans Bakanlığına Teresa Czerwinska, Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına Jerzy Kwiecinski, Çevre Bakanlığına Henryk Kowalczyk, Girişimcilik ve Teknoloji Bakanlığına Jadwiga Emilewicz, Altyapı Bakanlığına Andrzej Adamczyk atandı.

Kabinede 9 bakan değişti; kabinenin en tartışmalı isimleri Dışişleri Bakanı Witold Waszyczykowski, Savunma Bakanı Antoni Macierewicz ve Çevre Bakanı Jan Szyszko koltuklarını kaybetti.

Köklü kabine revizyonu Brüksel'e bir yakınlaşma sinyali olarak nitelendiriliyor.Polonya'da bugün kabinede köklü değişikliğine gidildi. Milliyetçi ve muhafazakar çizgideki Hukuk ve Adalet Partisi PiS’in iktidarda olduğu Polonya’da 11 Aralık’ta yemin ederek göreve başlayan Başbakan Mateusz Morawiecki, Ocak ayı içerisinde kabinede değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.

Brüksel’e yakınlaşma sinyali

Kabine revizyonu Başbakan Mateus Morawiecki'nin Brüksel'e yapacağı ziyaretin hemen öncesinde geldi. Hükümetteki köklü değişiklik, ülkenin daha önce AB ile gerilen ililşkilerini düzeltmeye yönelik bir adım olarak görülüyor. AB ile Polonya arasındaki ilişkiler son dönemde pek çok konudaki fikir ayrılığı nedeniyle gergin bir süreçten geçiyor.

AB Komisyonu, Polonya'da milliyetçi muhafazakar hükümetin icraatları yüzünden Ocak 2016'da soruşturma başlatmıştı. Özellikle hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiği, medyaya yönelik baskıların yoğun eleştiri konusu olduğu Polonya’nın çevre politikaları konusundaki soruşturma da devam ediyor.

AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker de görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Polonya ile var olan anlaşamazlıkların hemen giderilemeyeceğine işaret ederek, temkinli açıklamalarda bulundu.

Juncker, Alman ARD kanalına verdiği demecinde, "Hukuk devleti, erkler ayrılığı ve basın özgürlüğü konusundaki ısrarımızı sürüdürmeliyiz" diye konuştu. Juncker, "bu konuda Polonya'nın AB Komisyonu ile yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi yönünde henüz bir adım attığını söyleyemeceğini" belirtti.

Juncker ve Morawiecki'nin görüşmesinin ana gündem maddesini tartışmalı yargı reformu, mülteci paylaşımı ve AB Komisyonu'nun Polonya hakkındaki soruşturması yer alıyor.

RTR/AFP/MK/BÖ

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