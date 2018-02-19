Polonya'nın İsrail Büyükelçiliği'ne gamalı haçlar çizildi

Büyükelçilik binasının kapısına ve ilan panosuna bir ispirtolu tahta kalemiyle gamalı haçlar çizildi ve Polonya'ya küfürler edildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yasayı imzalamış, ancak yüksek mahkemeden anayasaya uygun olup olmadığını incelemesini de istemişti.

İsrail, birkaç hafta önce de Poloya halkı veya devletinin Nazilerle suç ortaklığı yapmakla suçlamayı yasadışı hale getiren yeni kanun nedeniyle eleştirmişti.

Morawiecki daha sonra sözcüsü aracılığıyla "Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği soykırımın" Yahudi kurbanlarını suçlama gibi bir niyeti olmadığını vurguladı.

Tel Aviv polisi duvarlara küfürler ve "katil" de yazıldığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Morawiecki ne söylemişti ?

Polonya Başbakanı tartışmalı sözlerini Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda söyledi.

Morawiecki, İsrailli bir gazetecinin Yahudi soykırımında Polonyalı işbirlikçiler de vardı diyen birinin hapise atılıp atılmayacağıı yönündeki sorusuna yanıt vermişti.

Polonya Başbakanı "İlk olarak şunu anlamak çok önemli, tabii ki buna ceza verilmeyecek ve Polonyalılar'ın da karıştığını söyleyenler bir suçlu olarak görülmeyecek, Çünkü Yahudi suç ortakları da, Rus suç ortakları da, Ukraynalı suç ortakları da vardı, sadece Almanlar yoktu" dedi.

İsrail'in tepkisi ne oldu ?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Polonyalı mevkidaşının sözlerinin "öfke verici" olduğunu ve "tarihi anlama kabiliyetsizliğini" gösterdiğini söyledi.

Netanyahu dün de Morawiecki'yle bir telefon görüşmesi yaptı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı'nın telefon görüşmesinde "soykırımın amacının tüm Yahudi halkını öldürmek olduğnu ve tüm Yahudilere ölüm cezası verildiğini" söyledi.

Bu arada Polonya hükümeti sözcüsü Joanna Kopcinsk de, Morawiecski'nin sözlerinin "kesinlikle soykırımı reddetmeye ve Nazi Almanya'nın yaptığı soykırımın suçunu Yahudilere yüklemeye çalışma" niyetiyle söylenmediğini vurguladı.