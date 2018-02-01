Polonya'yı Nazi soykırımına ortak olmakla suçlamayı yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

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Polonya'da meclis, ülkeyi Nazilerin Yahudi soykırımına yardım ve yataklık etmekle suçlamayı yasaklayan yasa tasarısını 23'e karşı 57 'Evet' oyuyla kabul etti.

Tartışma yaratan yasa değişikliği taslağı, üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Değişikliğin yasal olarak hayata geçebilmesi için önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onaylaması gerekiyor.

Duda, ülkenin "tarihi gerçeklerini" savunmaya hakkı olduğunu söylüyor.

Nazi soykırımının inkarına karşı kendi yasalarını güçlendirmeye çalışan bazı İsrailli milletvekilleri ise, bu duruma öfkeli.

Yasa değişikliği ne diyor?Meclis'ten geçirilen yasa değişikliği şu ifadelerle tanımlanıyor:

"Gerçek olaylar karşısında kamuoyu önünde Polonya ulusunu ya da devletini Nazi Almanya'sının suçlarının sorumlusu ya da ortak sorumlularından olmakla suçlayan her kişi... üç yıla kadar hapis cezası alabilir.

Öte yandan eğer "suç teşkil eden eylem birinin sanatsal ya da akademik çalışmaları sırasında gerçekleşmişse", suç işlenmiş olmuyor.

Ülke daha önce de Auschwitz gibi Nazi toplama kampları için "Polonya ölüm kampları" gibi ifadelerin kullanılmasına ve ülkenin soykırım suçlarında payı olduğuna yönelik açıklamalara karşı çıkmıştı.