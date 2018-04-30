Pompeo: ABD Filistin’de İki Devletli Çözüme Sıcak Bakıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunmasının Trump yönetimi için öncelikli konu olmayı sürdürdüğünü söyledi. Başkan Trump’ın Küdüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi ve Amerikan Büyükelçiliği’nin buraya taşınması kararı Filistinlilerden büyük tepki görmüştü.

Ortadoğu seyahatinin son durağı Ürdün’de yaptığı açıklamada Pompeo, Amerika’nın İsrail’in kendini savunma hakkına tam destek verdiğini söylerken, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Filistinli protestoculara karşı gerçek mermiler kullanmasını ise eleştirmedi.

Pompeo, Filistinlilere uzun süredir askıda olan barış görüşmelerine geri dönmeleri çağrısı yaptı. Bakan, Amerika’nın her iki tarafın da üzerinde mutabık olacağı iki devletli bir çözüme açık olduğunu kaydetti.

Pompeo, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Sefadi’nin İsrail-Filistin çatışmasını bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı olduğu sözlerine ise katılmadı.

''Ortadoğu’da istikrarı sağlamanın önemli bir yolu İsrail Filistin çatışmasını sonlandırmak'' diyen Pompeo, ''Bunu kaçıncı sıraya koyacağımızı sonraya bırakıyorum ancak biliyorum ki iki tarafın bir çözüme ulaşması için gereken her türlü desteği vermek Amerika’nın önceliği'' diye konuştu.