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Pompeo: ABD Filistin’de İki Devletli Çözüme Sıcak Bakıyor

30.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunmasının Trump yönetimi için öncelikli konu olmayı sürdürdüğünü söyledi. Başkan Trump’ın Küdüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi ve Amerikan Büyükelçiliği’nin buraya taşınması kararı Filistinlilerden büyük tepki görmüştü

Pompeo: ABD Filistin’de İki Devletli Çözüme Sıcak Bakıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunmasının Trump yönetimi için öncelikli konu olmayı sürdürdüğünü söyledi. Başkan Trump’ın Küdüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi ve Amerikan Büyükelçiliği’nin buraya taşınması kararı Filistinlilerden büyük tepki görmüştü.

Ortadoğu seyahatinin son durağı Ürdün’de yaptığı açıklamada Pompeo, Amerika’nın İsrail’in kendini savunma hakkına tam destek verdiğini söylerken, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Filistinli protestoculara karşı gerçek mermiler kullanmasını ise eleştirmedi.

Pompeo, Filistinlilere uzun süredir askıda olan barış görüşmelerine geri dönmeleri çağrısı yaptı. Bakan, Amerika’nın her iki tarafın da üzerinde mutabık olacağı iki devletli bir çözüme açık olduğunu kaydetti.

Pompeo, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Sefadi’nin İsrail-Filistin çatışmasını bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı olduğu sözlerine ise katılmadı.

''Ortadoğu’da istikrarı sağlamanın önemli bir yolu İsrail Filistin çatışmasını sonlandırmak'' diyen Pompeo, ''Bunu kaçıncı sıraya koyacağımızı sonraya bırakıyorum ancak biliyorum ki iki tarafın bir çözüme ulaşması için gereken her türlü desteği vermek Amerika’nın önceliği'' diye konuştu.

Büyükelçilik 14 Mayıs’ta açılacak

Kudüs’e taşınması kararlaştırılan Amerikan Büyükelçiliği’nin açılışının 14 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Açılışta Filistinlilerin dev protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.

Trump yönetimi ayrıca Filistin’in Washington’daki ofisini kapatma kararı almış ve BM’ye Filistinliler için yaptığı yardımı kesmişti.

Gazze sınırında Filistinliler tarafından yapılan eylemleri dağıtırken İsrail polisinin gerçek mermi kullanılması 39 göstericinin ölümüne neden oldu. İnsan hakları örgütleri İsrail yüksek mahkemesinden protesto eylemlerine müdahalede gerçek mermi kullanılmasını yasaklamasını istedi.

İsrail ordusu ise göstericilerin terör örgütü olarak kabul edilen ve Gazze’yi uzun süre yöneten Hamas’a destek verdiklerini, bu nedenle silahlı çatışma kurallarının geçerli olduğunu savunuyor.

Beyaz Saray’ın geçen hafta Gazze’ye yardım için sponsor olduğu konferansa Filistinliler katılmamıştı. Başkan Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve özel temsilci Jason Greenblatt aracılığıyla hazırlanan barış planı ise askıya alınmış durumda.

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