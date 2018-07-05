Pompeo Bir Kez Daha Kuzey Kore Yolunda

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sona erdirme görüşmeleri için bir kez daha bu ülkeye gidiyor.

Pompeo’nun ziyareti Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer programı için altyapı çalışmaları yürüttüğünü yazan istihbarat raporlarının ardından gerçekleşiyor.

Pompeo, Kuzey Kore’de iki gün boyunca görüşmelerde bulunacak. Bu, Pompeo’nun Kuzey Kore’ye bu yıl içindeki üçüncü ziyareti olacak. Amerika Dışişleri Bakanı bu ziyaretinde ilk kez bu ülkede kalacak.

Singapur’daki Trump-Kim Jong Un zirvesinde Kuzey Kore lideri nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul etmişti. Ancak bunun nasıl ve ne zaman olacağına dair bir ayrıntı açıklanmamıştı.

Pompeo bu konuda Kuzey Kore’ye bir zaman dilimi oluşturması için baskı yapacak ve bunun ayrıntılarını masaya yatıracak.

Ancak son günlerde Amerikan istihbaratı Kuzey Kore’de nükleer programla bağlantılı tesislerde genişleme çalışmaları keşfetti.

Başkan Trump ise 12 Haziran’daki Kim Jong Un zirvesinin sonuçlarını övmeye devam ediyor. Ancak bazı Kongre üyeleri zirve sonuçlarından kuşkulu.