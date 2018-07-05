HABER

Pompeo Bir Kez Daha Kuzey Kore Yolunda

05.07.2018 19:53 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sona erdirme görüşmeleri için bir kez daha bu ülkeye gidiyor

Pompeo Bir Kez Daha Kuzey Kore Yolunda

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sona erdirme görüşmeleri için bir kez daha bu ülkeye gidiyor.

Pompeo’nun ziyareti Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer programı için altyapı çalışmaları yürüttüğünü yazan istihbarat raporlarının ardından gerçekleşiyor.

Pompeo, Kuzey Kore’de iki gün boyunca görüşmelerde bulunacak. Bu, Pompeo’nun Kuzey Kore’ye bu yıl içindeki üçüncü ziyareti olacak. Amerika Dışişleri Bakanı bu ziyaretinde ilk kez bu ülkede kalacak.

Singapur’daki Trump-Kim Jong Un zirvesinde Kuzey Kore lideri nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul etmişti. Ancak bunun nasıl ve ne zaman olacağına dair bir ayrıntı açıklanmamıştı.

Pompeo bu konuda Kuzey Kore’ye bir zaman dilimi oluşturması için baskı yapacak ve bunun ayrıntılarını masaya yatıracak.

Ancak son günlerde Amerikan istihbaratı Kuzey Kore’de nükleer programla bağlantılı tesislerde genişleme çalışmaları keşfetti.

Başkan Trump ise 12 Haziran’daki Kim Jong Un zirvesinin sonuçlarını övmeye devam ediyor. Ancak bazı Kongre üyeleri zirve sonuçlarından kuşkulu.

Trump, bu hafta Twitter mesajında Kuzey Koreliler’le çok iyi görüşmelerin olduğunu yazmıştı.

Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Kuzey Kore’nin bir yıl içinde nükleer silahlardan arındırılabileceğini belirtirken, diğer Amerikalı yetkililer bunun Ocak 2021’de gerçekleşebileceğini kaydediyor.

Tufts Üniversitesi’nde Kore uzmanı Profesör Sung-Yoon Lee, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, nükleer silahlardan arınmanın Amerika ve Kuzey Kore için farklı anlamlara geldiğini kaydetti.

Tarafların müzakereleri gereksiz yere uzatabileceği uyarısında bulunan Lee’ye göre Amerika’yla Kuzey Kore ilişkileri son birkaç ayda Kuzey Kore’nin lehine değişti.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Merkel Amerikan Araçlarına Vergiyi Düşürmeye HazırMerkel Amerikan Araçlarına Vergiyi Düşürmeye Hazır
Trump Anayasa Mahkemesi’ne Kimi Atayacak?Trump Anayasa Mahkemesi’ne Kimi Atayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.