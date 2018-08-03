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‘Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesi Yapıcı Geçti’

03.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'daki Güneydoğu Asya Güvenlik Konferansı sırasında biraraya geldi. İki bakanın görüşmesi sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı ve Çavuşoğlu görüşmeyi “yapıcı” olarak niteledi

‘Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesi Yapıcı Geçti’

ABD'nin Türkiye’de yargılanan rahip Andrew Craig Brunson nedeniyle iki Türk bakan için yaptırım kararı almasının ardından ilişkilerdeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Güvenlik Konferansı (ASEAN) sırasında biraraya geldi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşme yapıcı olarak nitelendirildi. Amerikalı sözcü Heather Nauert, yaptığı kısa yazılı açıklamada, iki bakanın ABD ve Türkiye arasındaki sorunları çözme çabalarına devam etme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme öncesinde, Malezya'dan Singapur'a giderken uçakta gazetecilere konuşmuş, Çavuşoğlu ile görüşmede önceliğinin Brunson'ın serbest bırakılmasını sağlamak olduğunu dile getirmişti. Pompeo, ABD'nin Türkiye'ye Brunson konusunda zamanın dolduğu ve Brunson'ın serbest bırakılmasının zamanının geldiği mesajını iletti. Pompeo, "Umarım Türkiye durumu kavrar. Yaptırım adımı çok ciddi olduğumuzun bir göstergesi" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, "Brunson'ın artık evine dönmesi gerekiyor. Türk hükümetinin tutukladığı diğer Amerikalılar’ın da… Bu kadar basit. Bu kişileri uzun zamandır cezaevinde tutuyorlar. Bu insanlar masum. Çözüm bulabilir miyiz diye bakacağız, umutluyum" şeklinde konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Singapur'da Pompeo ile görüşmesi sonrasında Türk basın mensuplarına konuştu ve görüşmeyi değerlendirdi. Pompeo ile yaptığı görüşmede Amerikan tarafına tehditkar söylem ve yaptırımlarla bir sonuç elde edilemeyeceğinin mesajını verdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Tabii ki bütün sorunların bir görüşmede çözülmesini bekleyemezsiniz. Ama bundan sonraki süreçte birlikte çalışma ve diyalog içinde kalma konusunda mutabık kaldık" dedi.

Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için de, Münbiç'teki yol haritası, İdlib konusu ve PKK'ya yönelik çalışma grubunda hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik" dedi. Dışişleri Bakanı, Pompeo ile yaptığı görüşmeyi son derece yapıcı olarak niteledi, "Sorunları çözmeye yönelik bir görüşme olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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