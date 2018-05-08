Pompeo Kuzey Kore Yolunda

Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun şu anda Kuzey Kore’ye doğru yol aldığını açıkladı.

Trump İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklarken Kuzey Kore konusuna da sözü getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yakın zamanda biraraya gelmeyi planlayan Trump, “Tam şu anda Bakan Pompeo, Kim Jong Un’la planlanan görüşmemin hazırlıkları kapsamında Kuzey Kore’ye doğru gidiyor” dedi.

Trump, “(Kuzey Kore’yle) İlişkiler inşa ediliyor. Umarız bir anlaşma olur ve Çin, Güney Kore ve Japonya’nın yardımıyla herkes için refah ve güvenliğin bol olduğu bir gelecek yaratılabilir” diye konuştu.

Başkan Trump, Kuzey Kore lideriyle buluşmanın mekanı ve tarihinin netleştiğini, tüm ayarlamaların yapıldığını belirterek, “Büyük bir başarı elde etmeyi arzuluyoruz” ifadesini kullandı.

Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Kuzey-Güney Kore sınırındaki barış evinde görüşebileceği yorumları yapılıyor.

Trump da daha önce barış evinde görüşmenin gerçekleşebileceğini kaydetmişti.

Görüşmenin tam olarak nerde ve ne zaman olacağına dair ise net bir açıklama henüz yapılmış değil.

