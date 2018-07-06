Pompeo Kuzey Kore’de Temaslarına Başladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki Haziran ayı zirvesinin ardından Pyongyang’a ilk ziyaretini düzenliyor. Buradaki temaslarına başlayan Pompeo, Kim’in nükleer silahsızlanma yolunda verdiği taahhütler konusunda garantiler almaya çalışacağını söyledi.

Cuma günü Kuzey Kore’nin başkentine varan Pompeo’nun önünde, Kim’in nükleer emellerini terketme sözü verirken bunda ne kadar ciddi olduğu konusunda duyulan ve giderek artan şüpheleri dağıtma ve zirve sonrasındaki olumlu söylemleri somut eyleme dönüştürme gibi kritik bir görev bulunuyor.

Pompeo, Pyongyang havaalanında, Kuzey Kore’nin iktidar partisinin üst düzey bir yetkilisiyle eski istihbarat şefi Kim Yong Chol ve Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho tarafından karşılandı.

Daha sonra Pompeo ve Washington’la müzakerelerde Kim Jong Un’un kilit adamı konumundaki Kim Yong Chol, aralarındaki ilk görüşmeler için masaya oturdu.

Bakanla seyahat eden gazetecilerin bildirdiğine göre, Kim Pompeo’ya “Siz daha fazla buraya geldikçe, birbirimiz arasında da daha fazla güven inşa edebileceğiz” dedi.