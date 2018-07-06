Pompeo Kuzey Kore’de Temaslarına Başladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki Haziran ayı zirvesinin ardından Pyongyang’a ilk ziyaretini düzenliyor. Buradaki temaslarına başlayan Pompeo, Kim’in nükleer silahsızlanma yolunda verdiği taahhütler konusunda garantiler almaya çalışacağını söyledi.
Cuma günü Kuzey Kore’nin başkentine varan Pompeo’nun önünde, Kim’in nükleer emellerini terketme sözü verirken bunda ne kadar ciddi olduğu konusunda duyulan ve giderek artan şüpheleri dağıtma ve zirve sonrasındaki olumlu söylemleri somut eyleme dönüştürme gibi kritik bir görev bulunuyor.
Pompeo, Pyongyang havaalanında, Kuzey Kore’nin iktidar partisinin üst düzey bir yetkilisiyle eski istihbarat şefi Kim Yong Chol ve Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho tarafından karşılandı.
Daha sonra Pompeo ve Washington’la müzakerelerde Kim Jong Un’un kilit adamı konumundaki Kim Yong Chol, aralarındaki ilk görüşmeler için masaya oturdu.
Bakanla seyahat eden gazetecilerin bildirdiğine göre, Kim Pompeo’ya “Siz daha fazla buraya geldikçe, birbirimiz arasında da daha fazla güven inşa edebileceğiz” dedi.
Pompeo’nun Kim Jong Un’la doğrudan görüşüp-görüşmeyeceği henüz bilinmiyor.
Pompeo, Pyongyang yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki tarafın da Singapur’daki zirvede Kuzey Kore’nin tamamen nükleer silahtan arındırılması ve ikili ilişkilerin dönüşeceği şekil konusunda taahhütler ortaya koyduğunu söyledi.
Amerikalı bakan, “Bu ziyaretimde bu taahhütlerin bazı ayrıntılarının içini doldurmaya ve her iki liderin birbirlerine ve dünyaya verdikleri sözü hayata geçirmeye yönelik ivmeyi devam ettirmeye çalışacağım. Kuzey Kore’nin de aynısını yapmaya hazır olduğunu umuyorum” dedi.
Sağlanması ümit edilen başarılardan biri, 1950-53 Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin kalıntılarının geri döndürülmesi olacak. Her iki taraf da Pyongyang’ın yüzlerce olmasa da düzinelerce kalıntıyı geri teslim etmeye istekli olduğunu belirtmişti.
Ancak Pompeo’nun Pyongyang’a gelişinden kısa süre önce, Kuzey Kore devlet medyası, Kuzey’in insan hakları karnesine yönelik eleştirilerinden dolayı Washington’u hedef aldı.
Uriminzokkiri web sitesinde yer alan eleştiride, Washington’un, ilişkileri geliştirmeye yönelik diplomatik girişimlerin olduğu bir zamanda “çağdışı kalmış bir insan hakları şamatasıyla” Kuzey’i tahrik etmeye son vermesi gerektiği belirtildi.
Kuzey Kore’nin nükleer konudaki niyetleri hakkında şüpheler de, Pyongyang’ın nükleer ve füze programlarıyla alakalı tesisleri genişletmeye devam ettiği ve Amerikan istihbaratının Kuzey’in silahlarını terketme niyetinden kuşku duyduğu yönündeki haberlerden sonra arttı.
Trump dün Montana eyaletine giderken başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kim’in verdiği sözleri tutacağına hala inandığını ve bir zamanlar “Küçük Roket Adam” lakabını taktığı genç diktatörle kişisel bağ kurduğunu söyledi.
Trump, “Bence birbirimizi anlıyoruz. Kuzey Kore için farklı bir gelecek gördüğüne gerçekten inanıyorum. Umarım bu doğrudur. Eğer doğru değilse, diğer yöne geri gideriz ama bunun gerekli olacağını sanmıyorum” diye konuştu.
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