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Pompeo: ‘Kuzey Kore’ye Yaptırımlar Devam Edecek’

08.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin Washington’ı gangster gibi talepte bulunmakla suçlmasının ardından bu ülkeye yönelik yaptırımların Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer silahlardan arınma taahhüdü yerine getirilinceye kadar devam edeceğini kaydetti.

Pompeo: ‘Kuzey Kore’ye Yaptırımlar Devam Edecek’

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin Washington’ı gangster gibi talepte bulunmakla suçlmasının ardından bu ülkeye yönelik yaptırımların Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer silahlardan arınma taahhüdü yerine getirilinceye kadar devam edeceğini kaydetti.

Kuzey Kore’den gelen açıklamalar hızlı bir anlaşmaya varma umutlarına darbe vurmuştu. Açıklama ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer silahlardan vazgeçme konusundaki ciddiyetiyle ilgili de şüpheleri artırmıştı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Japon ve Güney Kore dışişleri bakanlarıyla görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Pompeo, nükleer silahsızlanmanın zor olacağını belirtti ve “daha çok yapılması gereken var” dedi. Pompeo bununla birlikte Kuzey Kore’de yaptığı görüşmelerde ilerleme sağlandığı görüşünde.

Pompeo Cuma günü bu yıl içinde üçüncü kez Kuzey Kore’ye gitmiş ve 12 Haziran’da Başkan Donald Trump’la Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki zirvede varılan Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki uzlaşıya ivme kazandırmaya çalışmıştı.

Kuzey Kore’nin nasıl nükleer silahlardan arındırılacağı yönünde çalışma gruplarının oluşturulması ve Kore Savaşı sırasında hayatlarını kaybeden Amerikan askerlerinin bedenlerinin Amerika’ya geri gönderilmesi konusunda bir görüşmenin gerçekleştirilecek olması ileri yönde atılmış adımlar olarak yorumlanıyor.

Pompeo ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda Güney Kore’yle koordineli çalışacaklarını da belirtti.

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