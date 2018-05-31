Pompeo: ‘Kuzey Kore’yle Görüşmeler Doğru Yolda İlerliyor’

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağ kolu olarak bilinen General Kim Yong-chol’la New York’taki görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Pompeo, ‘gerçek ilerleme’ sağladıklarını söyledi ve nükleer silahsızlandırma görüşmelerinin ‘doğru yolda' ilerlediğini belirtti.

Pompeo özellikle son 72 saatte büyük ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Pompeo ayrıca Kim Yong-chol’un Başkan Trump’a bir mektup iletmek üzere Washington’a gideceğini kaydetti.

Kim Yong-chol, yaklaşık 20 yılda Amerika’ya gelen en üst düzey Kuzey Koreli yetkili.

Pompeo açıklamasında Kuzey Kore’yle nasıl bir anlaşmaya varılacağı konusunda ayrıntıya girmeyeceğini de vurguladı.

Başkan Trump, 12 Haziran’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapılması planlanan zirveyi iptal etmiş, ancak daha sonra görüşmenin hazırlıklarını sürdürmek için yapılan diplomatik temaslar devam ettirilmişti.

Singapur’da yapılması planlanan görüşme görevdeki Amerikalı ve Kuzey Koreli liderler arasında yapılacak ilk görüşme olacak.

