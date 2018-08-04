Pompeo Myanmar’dan İki Reuters Muhabirini Serbest Bırakmasını İstedi

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur’da Myanmar Dışişleri Bakanı Kyaw Tin ile bir araya geldi. Görüşmede Pompeo, Myanmar’da tutuklu bulunan iki Reuters muhabirinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Pompeo’un ikili görüşmede gazetecilerin durumunu gündeme getirdiğini ve Amerika’nın gazetecilerin tutuklanmasından duyduğu endişeyi aktardığını söyledi.
Gazeteciler Arakan bölgesinde, Rohingya militanlarına karşı yürütülen askeri operasyona ilişkin belgelerle ilgili olarak suçlanıyorlar.
İki dışişleri bakanı Güney Asya ülkeleri bölge liderleri zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Kuzey Kore
Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınacağına inandığını söyledi ancak bu ziyareti sırasında Kuzey Koreli yetkililerle bir araya gelmediğini belirtti.
Pompeo, Rusya’nın Kuzey Kore’ye yönelik Birleşmiş Milletler ambargolarını deldiğine yönelik haberler olduğunu bunun çok ciddi bir konu olduğunu söyledi.
Pompeo, “Rusya’nın Kuzey Kore firmalarına ortaklık izinleri ve Kuzey Koreli işçilere de çalışma izinleri verdiği yönünde bilgiler alıyoruz. Eğer bunların doğru olduğu kanıtlanırsa, ki elimizde bunlara inanmamız için yeterli gerekçe de var. Bu açıkça Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2375 sayılı kararının ihlali anlamına gelir” dedi.
Pompeo bu ziyareti sırasında da liderlere Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlara uymanın önemli olduğunu anlattığına dikkat çekti. Zirvedeki fotoğraf çekimi sırasında Pompeo Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile el sıkıştı ve ayaküstü çok kısa sohbet etti.
Rusya’ya yaptırımlar
Dün ABD Maliye Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik programına karşı yaptırımına rağmen işlem yaptığı gerekçesiyle, bir Rus bankasına ambargo kararı alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Moskova merkezli Agrosoyuz Ticaret Bankası’nın, Kuzey Kore’nin silah geliştirme programıyla bağlantılı ve Amerika’nın kara listesinde olan bir kişiyle ciddi miktarda parasal işlem gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.
ABD Maliye Bakanlığı Rus bankasının, Moskova merkezli Kuzey Kore Dış Ticaret Bankası yöneticisi Han Jang Su’ya ait bir işlem gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu banka Pyongyang’ın uluslararası parasal işlemlerini yapan önde gelen bankası durumunda. Bankanın yöneticisi Han’ın yardımcısı Ri Jong Won adlı kişi de Moskova’da ve onun adı da yaptırım uygulanan kişiler listesinde yer alıyor. Amerika Maliye Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi kararları gereği bu kişilerin Rusya’dan sınırdışı edilmeleri gerektiğini belirtiyor. Bakanlık ayrıca Çin merkezli Dandong Zhongsheng Endüstri ve Ticaret ile Kore Ungum şirketlerinin de yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.
Çinli bakanla da görüştü
Pompeo, Cuma günü Çinli mevkidaşı Wang Yi ile de Singapur’da bir araya geldi. İki bakan toplantının ardından basına bir açıklama yapmadı. Ancak kısa bir süre sonra Çin, eğer Trump mevcut tehditlerinden geri adım atmazsa kendilerinin de Amerikan ürünlerine 60 milyar dolarlık ek gümrük vergileri uygulayabileceği uyarısında bulundu.
Çin Ticaret Bakanlığı, dünyanın en büyük ekonomisiyle arasındaki artan ticaret savaşları kapsamında misilleme olarak kendilerinin de Amerika’dan alınan 5200’den fazla ürüne yönelik vergileri yüzde 5’ten 25’e yükseltilmeyi planladıklarını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanı Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika’nın sakin davranması ve kendi tüketicilerini düşünmesi gerektiğini söyledi. Çinli bakan, Trump yönetiminin Çin ürünlerine yönelik ürünlere uygulanacak gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmesinin 200 milyar dolarlık bir maliyeti olacağına dikkat çekti. Wang vergilerin yükseltilmesinden Amerikan halkının ve Çin’de iş yapan Amerikan firmalarının olumsuz etkileneceğini söyledi.
Washington, Çin’in Amerikan ticaret sırlarını çaldığı ve adil rekabet şartlarını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle, Çinli firmaların ucuz kredilerle fonlanmasının durdurulmasını istiyor.
Pompeo Güney Asya turuna Perşembe günü Malezya’dan başladı. ASEAN zirvesinin ardından Pompeo gezisinin son durağı olan Endonezya’ya geçecek.
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