Pompeo Myanmar’dan İki Reuters Muhabirini Serbest Bırakmasını İstedi

Pompeo, Rusya’nın Kuzey Kore’ye yönelik Birleşmiş Milletler ambargolarını deldiğine yönelik haberler olduğunu bunun çok ciddi bir konu olduğunu söyledi.

Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınacağına inandığını söyledi ancak bu ziyareti sırasında Kuzey Koreli yetkililerle bir araya gelmediğini belirtti.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur’da Myanmar Dışişleri Bakanı Kyaw Tin ile bir araya geldi. Görüşmede Pompeo, Myanmar’da tutuklu bulunan iki Reuters muhabirinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Pompeo’un ikili görüşmede gazetecilerin durumunu gündeme getirdiğini ve Amerika’nın gazetecilerin tutuklanmasından duyduğu endişeyi aktardığını söyledi.

Pompeo, “Rusya’nın Kuzey Kore firmalarına ortaklık izinleri ve Kuzey Koreli işçilere de çalışma izinleri verdiği yönünde bilgiler alıyoruz. Eğer bunların doğru olduğu kanıtlanırsa, ki elimizde bunlara inanmamız için yeterli gerekçe de var. Bu açıkça Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2375 sayılı kararının ihlali anlamına gelir” dedi.

Pompeo bu ziyareti sırasında da liderlere Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlara uymanın önemli olduğunu anlattığına dikkat çekti. Zirvedeki fotoğraf çekimi sırasında Pompeo Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile el sıkıştı ve ayaküstü çok kısa sohbet etti.

​Rusya’ya yaptırımlar

Dün ABD Maliye Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik programına karşı yaptırımına rağmen işlem yaptığı gerekçesiyle, bir Rus bankasına ambargo kararı alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Moskova merkezli Agrosoyuz Ticaret Bankası’nın, Kuzey Kore’nin silah geliştirme programıyla bağlantılı ve Amerika’nın kara listesinde olan bir kişiyle ciddi miktarda parasal işlem gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.