Pompeo: ‘Rusya’ya Yaptırımlar Kalkmayacak’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova ilhak ettiği Kırım’ın kontrolünü Ukrayna’ya geri verinceye kadar Amerika’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırmayacağını söyledi.

Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Oturumda senatörler Trump yönetiminin Rusya ve Kuzey Kore politikalarıyla ilgili endişelerini paylaştı ve en çok bu konularda Pompeo’ya sorular yöneltti. Oturum, özellikle Trump’ın Putin’le baş başa görüşmesinde neler konuşulduğu üzerinde senatörlerin ısrarlı sorularına sahne oldu.

ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Donald Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in geçen hafta Helsinki’de yaptıkları zirvede Suriye’deki savaşın çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Pompeo, “Rusya’nın, Suriye’de şiddetin düzeyini azaltma ve bir siyasi çözüm sürecini başlatma fırsatını yaratmada daha fazla işbirliği içerisinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

En üst düzey Rus yetkililere, Amerikan seçimleri ya da demokratik sürecine herhangi bir müdahalenin “ağır sonuçlarının” olacağı mesajını bizzat verdiğini de vurgulayan Pompeo, bu uyarıyı Ruslarla birden fazla toplantı ve girdiği diyalog ortamlarında açıkça dile getirdiğini anlattı.