Pompeo: ‘Rusya’ya Yaptırımlar Kalkmayacak’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova ilhak ettiği Kırım’ın kontrolünü Ukrayna’ya geri verinceye kadar Amerika’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırmayacağını söyledi.
Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Oturumda senatörler Trump yönetiminin Rusya ve Kuzey Kore politikalarıyla ilgili endişelerini paylaştı ve en çok bu konularda Pompeo’ya sorular yöneltti. Oturum, özellikle Trump’ın Putin’le baş başa görüşmesinde neler konuşulduğu üzerinde senatörlerin ısrarlı sorularına sahne oldu.
ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Donald Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in geçen hafta Helsinki’de yaptıkları zirvede Suriye’deki savaşın çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı.
Pompeo, “Rusya’nın, Suriye’de şiddetin düzeyini azaltma ve bir siyasi çözüm sürecini başlatma fırsatını yaratmada daha fazla işbirliği içerisinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
En üst düzey Rus yetkililere, Amerikan seçimleri ya da demokratik sürecine herhangi bir müdahalenin “ağır sonuçlarının” olacağı mesajını bizzat verdiğini de vurgulayan Pompeo, bu uyarıyı Ruslarla birden fazla toplantı ve girdiği diyalog ortamlarında açıkça dile getirdiğini anlattı.
Pompeo senatörlere, Moskova Kırım’ı Ukrayna’ya geri iade edinceye kadar Amerika’nın Rusya’ya yaptırımları kaldırmayacağı yönünde güvence de verdi.
Amerikalı bakan oturumdan önce de Kırım konusunda yazılı açıklama yaptı ve Amerika’nın Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanımayacağının altını çizdi. Pompeo açıklamasında, “ABD Rusya’nın Kırım’ı ilhak girişimini reddediyor ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü yeniden tesis edilinceye kadar bu politikayı devam ettirme sözü veriyor” ifadesini kullandı.
Pompeo açıklamasında Rusya’ya, “uzun zamandır bağlı kaldığını iddia ettiği ilkelere saygı gösterme ve Kırım’ı işgalini sona erdirme” çağrısında bulundu.
Kuzey Kore konusunda da Pompeo, Amerika’nın hedefinin, Trump’ın ilk döneminin sonuna kadar, Kuzey Kore’nin tamamen doğrulanabilir ve geri döndürülemez şekilde nükleer silahsızlanmasının sağlanması olduğunu vurguladı. Pompeo, mümkün olduğu takdirde bu hedefi daha da hızlı başarmak istediklerini kaydetti.
Pompeo, Amerika her ne kadar Kuzey Kore’yle “sabırlı diplomasi” yürütüyor olsa da, bu ülkeyle müzakerelerin “ucu açık biçimde sürüncemeye bırakılmayacağı” sözünü verdi.
Bir senatörün sorusu üzerine Pompeo, Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma sözüne rağmen nükleer bomba yakıtı (fissile material) üretmeye devam ettiğini de söyledi.
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