Pompeo Senato Önünde

Pompeo’nun açılış konuşmasında Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale iddialarına değinmesi beklenmiyor ama bu yönde sorularla karşılaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Pompeo’nun adaylığı, tam da Trump yönetiminin Suriye’ye yönelik askeri harekat seçeneğini değerlendirdiği bir zamana denk geldi.

Pompeo’nun, “Rusya saldırganca hareket etmeye devam ediyor. Bu saldırganlığa karşı yıllarca izlenen yumuşak politika, buna imkan tanıdı. Bu (politika) artık bitti” demesi öngörülüyor.

Pompeo’nun oturumdaki açılış konuşmasının belirli bölümleri Beyaz Saray tarafından yayınlandı. Buna göre Pompeo’nun, Rusya’ya karşı sert tutumun sinyalini vermesi, Kuzey Kore, İran ve Çin gibi konulara eğilmesi bekleniyor.

Başkan Donald Trump’ın Rex Tillerson’ın yerine dışişleri bakanı olarak aday gösterdiği CIA Başkanı Mike Pompeo, onay süreci çerçevesinde Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda bugün senatörlerin sorularını yanıtlayacak.

Trump’ın Beyaz Saray görüşmelerinde Pompeo’yla sıcak bir iletişim kurduğu ve birçok konuda Tillerson’dan daha iyi anlaştığı biliniyor.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin oturumda Pompeo’ya, yönetimin Suriye, Rusya’yla ilişkiler, Kuzey Kore’nin nükleer programı ve Çin’in artan etkisiyle ilgili zorlu sorular sorması bekleniyor.

Pompeo, Tillerson’dan daha şahin bir isim olarak biliniyor ve örneğin İran’la varılan nükleer anlaşmaya katı biçimde karşı çıkıyor. Ancak Pompeo’nun oturumda, “şahin” damgasından sıyrılmaya çalışması, “gençleri savaşa göndermektense ısrarlı diplomasiyi” tercih edeceği mesajını vermesi bekleniyor.

Pompeo’yla ilgili dile getirilen endişelerden biri de, Müslüman karşıtı açıklamaları ve İslam karşıtı gruplarla bağlantıları. CIA’den bir sözcü, Pompeo’nun, istihbarat kurumunun Müslüman ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi için yoğun çaba sarfettiğini belirtti.

Senato’da Pompeo’yla ilgili oylamanın ne zaman yapılacağı henüz net değil ancak bunun birkaç hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.