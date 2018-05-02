HABER

Pompeo Yemin Töreninde 'Kore' Mesajı Verdi

02.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

Amerika’nın yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşma planıyla Kore Yarımadası’nda gidişatı değiştirecek benzeri görülmemiş bir fırsatın olduğunu belirtti

Pompeo Yemin Töreninde 'Kore' Mesajı Verdi

Amerika’nın yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşma planıyla Kore Yarımadası’nda gidişatı değiştirecek benzeri görülmemiş bir fırsatın olduğunu belirtti.

Fırsat kelimesinin altını çizdiğini belirten Pompeo, sürecin başında olunduğunu ve sonucun henüz bilinmediğini belirtti.

Pompeo’nun Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen yemin törenine Başkan Donald Trump da katıldı.

Pompeo, Trump yönetiminin geçmişteki hataları tekrarlamayacağını belirtti ve “gözlerimiz açık” ifadesini kullandı.

Trump, yemin töreni vesilesiyle ilk defa Dışişleri Bakanlığı’na gitmiş oldu.

Trump, “Mike gerçek bir Amerikan sevdalısı. Amerika’yı gururlandıracağından hiç şüphem yok” dedi.

Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nin eski başkanı olan Mike Pompeo, Trump’ın o zamanki dışişleri bakanı Rex Tillerson’ı Mart ayında görevden almasının ardından göreve aday gösterilmişti.

Tillerson’ın tersine Trump’ın Pompeo’yla yakın iletişim içinde olduğu belirtiliyordu.

Pompeo’nun bakanlığı geçen hafta onaylanmıştı. Bakanlığının onaylanmasının hemen ardından yeni dışişleri bakanı Brüksel’de NATO zirvesine katıldı ardından da Suudi Arabistan ve Ürdün’ü ziyaret etti.

Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
AK Parti'den flaş 24 Haziran seçimi kararı!AK Parti'den flaş 24 Haziran seçimi kararı!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!

ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı havaalanı yakınlarında düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Macron'un 'lezzetli' ifadesi ortalığı karıştırdı

Macron'un 'lezzetli' ifadesi ortalığı karıştırdı

Hollanda hükümetinden seks işçileri için önemli karar

Hollanda hükümetinden seks işçileri için önemli karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.