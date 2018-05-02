Pompeo Yemin Töreninde 'Kore' Mesajı Verdi

Amerika’nın yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile buluşma planıyla Kore Yarımadası’nda gidişatı değiştirecek benzeri görülmemiş bir fırsatın olduğunu belirtti.

Fırsat kelimesinin altını çizdiğini belirten Pompeo, sürecin başında olunduğunu ve sonucun henüz bilinmediğini belirtti.

Pompeo’nun Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen yemin törenine Başkan Donald Trump da katıldı.

Pompeo, Trump yönetiminin geçmişteki hataları tekrarlamayacağını belirtti ve “gözlerimiz açık” ifadesini kullandı.

Trump, yemin töreni vesilesiyle ilk defa Dışişleri Bakanlığı’na gitmiş oldu.

Trump, “Mike gerçek bir Amerikan sevdalısı. Amerika’yı gururlandıracağından hiç şüphem yok” dedi.

Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nin eski başkanı olan Mike Pompeo, Trump’ın o zamanki dışişleri bakanı Rex Tillerson’ı Mart ayında görevden almasının ardından göreve aday gösterilmişti.

Tillerson’ın tersine Trump’ın Pompeo’yla yakın iletişim içinde olduğu belirtiliyordu.

Pompeo’nun bakanlığı geçen hafta onaylanmıştı. Bakanlığının onaylanmasının hemen ardından yeni dışişleri bakanı Brüksel’de NATO zirvesine katıldı ardından da Suudi Arabistan ve Ürdün’ü ziyaret etti.

