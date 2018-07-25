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Pompeo’dan ‘Brunson’ Açıklaması

25.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Rahip Brunson’ın Türkiye’de cezaevinden ev hapsine alınmasına ilişkin çok geç kalmış haberden memnuniyet duyuyorum ancak bu yeterli değil” dedi

Pompeo’dan ‘Brunson’ Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’de cezaevinden ev hapsine alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu adımın “yeterli olmadığını” belirtti.

Pompeo, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Rahip Brunson’ın Türkiye’de cezaevinden ev hapsine alınmasına ilişkin çok geç kalmış haberden memnuniyet duyuyorum ancak bu yeterli değil” ifadesini kullandı.

Brunson’a karşı hiçbir inandırıcı delile rastlamadıklarını kaydeden Pompeo mesajında, Türk yetkililere Brunson’ın davasını şeffaf ve adil şekilde derhal çözme çağrısında bulundu.

Terör ve casusluk suçlamalarıyla iki yıldır cezaevinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti.

Brunson, bugünkü karar sonrasında hapishaneden çıkarıldı. Rahip, mahkeme kararıyla, ev hapsinde tutulacak, elektronik yolla evden ayrılıp-ayrılmadığı kontrol edilecek.

Sağlık gerekçesiyle Brunson’ın hapisten çıkarılmasına karar veren mahkeme, rahibin Türkiye’ye çıkmasına da yasak koydu.

Brunson, yakalandığı 2016 yılı Aralık ayından bu yana cezaevinde tutuluyordu.

Amerikalı rahip, “terör örgütüne üye olmadan örgüt adına suç işlemekten” suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alabilir. Terör örgütleri olarak PKK ve Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve terörist ilan ettiği Fethullah Gülen yapılanması bulunuyor. Buna ek olarak Brunson’ın casusluktan suçlu bulunması halinde ek 20 yıl ceza alması da gündemde.

Brunson suçlamaları reddediyor.

Dava NATO müttefiki iki ülke Amerika ve Türkiye arasında gerilime neden olmuş durumda. Başkan Donald Trump sürekli olarak Brunson’ın serbest bırakılmasını istiyor.

Trump geçen hafta attığı tweet mesajında Brunson’ın tutuklu olmasını ‘tamamen rezillik’ olarak nitelemişti. Trump, “Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var” ifadelerini de kullanmıştı.

Brunson’ın davası kısa süre önce Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon konuşmasında ele alınan konulardan biriydi.

Son duruşmada mahkeme Brunson’ın tutukluğunun devamına karar vermiş ve bir sonraki duruşmayı 12 Ekim’e ertelemişti.

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