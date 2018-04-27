Pompeo’dan İran açıklaması

Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan ABD’li Bakan Mike Pompeo, yaptığı basın toplantısında Beyaz Saray yönetiminin İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilme konusunda herhangi bir karar almadığını söyledi.

