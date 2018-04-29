Pompeo'dan İran'a Mesaj ve Körfez'de Birlik Vurgusu

2015 yılında İran’la yapılan anlaşma İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını nükleer yakıt üretmekle sınırlandırmıştı. Bunun karşılığında İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların büyük kısmı kaldırılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump’ın uluslararası bir anlaşmaya uymayı başaramayacak kadar niteliksiz olduğunu kaydetmişti.

İran’ın milisleri ve terörist grupları desteklediğini ve bütün bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyleyen Pompeo, "İran Yemen’de Husilere silah satıyor, Suriye’de katil Esat’ın rejimini destekliyor" diye konuştu.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Avrupa’yla görüşmelerde İran’ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmayacağından emin olmalarını sağlayacak ilerleme kaydedilene kadar uluslararası nükleer anlaşmayı onaylamayacaklarını söyledi.

Körfez ülkelerine birlik mesajı

Bazı körfez ülkeleriyle Katar arasındaki anlaşmazlıklara da değinen Pompeo, bu ülkeler arasında birlik olması gerektiğini kaydetti.

Pompeo, “Körfez birliği gerekli ve bunu başarmamız lazım” dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar’a seyahatlerini ve bu ülkeyle ticari bağlarını geçen Haziran ayında terörü ve İran’ı desteklediği gerekçesiyle durdurmuştu.

Pompeo, Suudi Arabistan’da aralarında Kral Salman’ın da olduğu yetkililerle temaslarının ardından Kudüs’e geçti.

Amerika’nın hem Katar’da hem de ona tavır alan ülkelerde askeri üsleri var. Başkan Donald Trump, krizde daha önce açık şekilde Suudi Arabistan’ın ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin tarafında yer

almıştı. Ancak şimdi krizin çözümlenmesini ve İran’a karşı bölgede ortak bir cephe oluşturulmasını destekliyor.

