Pompeo'dan İran'a Mesaj ve Körfez'de Birlik Vurgusu

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Avrupa’yla görüşmelerde İran’ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmayacağından emin olmalarını sağlayacak ilerleme kaydedilene kadar uluslararası nükleer anlaşmayı onaylamayacaklarını söyledi.
Anlaşma eski başkan Barack Obama döneminde imzalanmıştı.
İran’ın milisleri ve terörist grupları desteklediğini ve bütün bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyleyen Pompeo, "İran Yemen’de Husilere silah satıyor, Suriye’de katil Esat’ın rejimini destekliyor" diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump’ın uluslararası bir anlaşmaya uymayı başaramayacak kadar niteliksiz olduğunu kaydetmişti.
2015 yılında İran’la yapılan anlaşma İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını nükleer yakıt üretmekle sınırlandırmıştı. Bunun karşılığında İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların büyük kısmı kaldırılmıştı.
Başkan Trump ise anlaşmanın İran’ın balistik füze çalışmalarını kapsamamasından şikayetçi.
Körfez ülkelerine birlik mesajı
Bazı körfez ülkeleriyle Katar arasındaki anlaşmazlıklara da değinen Pompeo, bu ülkeler arasında birlik olması gerektiğini kaydetti.
Pompeo, “Körfez birliği gerekli ve bunu başarmamız lazım” dedi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar’a seyahatlerini ve bu ülkeyle ticari bağlarını geçen Haziran ayında terörü ve İran’ı desteklediği gerekçesiyle durdurmuştu.
Pompeo, Suudi Arabistan’da aralarında Kral Salman’ın da olduğu yetkililerle temaslarının ardından Kudüs’e geçti.
Amerika’nın hem Katar’da hem de ona tavır alan ülkelerde askeri üsleri var. Başkan Donald Trump, krizde daha önce açık şekilde Suudi Arabistan’ın ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin tarafında yer
almıştı. Ancak şimdi krizin çözümlenmesini ve İran’a karşı bölgede ortak bir cephe oluşturulmasını destekliyor.
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