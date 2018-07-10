Pompeo’dan İran’a Sert Uyarılar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika ve Körfez’deki Arap müttefiklerinin, İran’a, “yaptıklarının bedelini çok ağır şekilde ödeyeceğini” göstermek istediklerini söyledi.

Tahran’ın Ortadoğu’da petrol arzını engelleme tehdidinin ardından Pompeo bu ülkeye yönelik uyarılarının dozunu arttırdı.

Pompeo, bu açıklamayı, kritik bir hava üssünde 5 bin civarında Amerikan askerine ve ABD donanmasının en yoğun yabancı limanına ev sahipliği yapan, Amerika’nın yakın müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne kısa ziyareti sırasında yaptı.

Sky News Arabia’ya konuşan Pompeo, “Bugün en fazla odaklandığımız husus, İran’ı bu kötü davranışlarını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu finansal kapasiteden mahrum bırakmak. Dolayısıyla, İran halkını hedef almayan ama İran rejimini bu zararlı tavrının kabul edilemez olduğu ve gerçekten yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacakları yönünde ikna etmeye yönelik tek bir misyon çerçevesinde geniş yelpazede bir dizi yaptırımlar gündemimizde” diye konuştu.

Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin deniz yoluyla petrol ticaretinin üçte birinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’yla ilgili tehditlerine de atıfta bulundu. Ruhani geçen hafta Avrupa’da yaptığı açıklamada İran’ın petrol ihracatına engel olunması halinde tüm bölgenin ihracatının sekteye uğrayacağı uyarısında bulunmuştu.