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Pompeo’dan İran’a Sert Uyarılar

10.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika ve Körfez’deki Arap müttefiklerinin, İran’a, “yaptıklarının bedelini çok ağır şekilde ödeyeceğini” göstermek istediklerini söyledi

Pompeo’dan İran’a Sert Uyarılar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika ve Körfez’deki Arap müttefiklerinin, İran’a, “yaptıklarının bedelini çok ağır şekilde ödeyeceğini” göstermek istediklerini söyledi.

Tahran’ın Ortadoğu’da petrol arzını engelleme tehdidinin ardından Pompeo bu ülkeye yönelik uyarılarının dozunu arttırdı.

Pompeo, bu açıklamayı, kritik bir hava üssünde 5 bin civarında Amerikan askerine ve ABD donanmasının en yoğun yabancı limanına ev sahipliği yapan, Amerika’nın yakın müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne kısa ziyareti sırasında yaptı.

Sky News Arabia’ya konuşan Pompeo, “Bugün en fazla odaklandığımız husus, İran’ı bu kötü davranışlarını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu finansal kapasiteden mahrum bırakmak. Dolayısıyla, İran halkını hedef almayan ama İran rejimini bu zararlı tavrının kabul edilemez olduğu ve gerçekten yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacakları yönünde ikna etmeye yönelik tek bir misyon çerçevesinde geniş yelpazede bir dizi yaptırımlar gündemimizde” diye konuştu.

Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin deniz yoluyla petrol ticaretinin üçte birinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’yla ilgili tehditlerine de atıfta bulundu. Ruhani geçen hafta Avrupa’da yaptığı açıklamada İran’ın petrol ihracatına engel olunması halinde tüm bölgenin ihracatının sekteye uğrayacağı uyarısında bulunmuştu.

Pompeo, “İran şunu bilmeli ki, Amerika deniz yollarını, petrol nakil hatlarını tüm dünyaya açık tutmaya kararlıdır. Bu, yıllardır sahip olduğumuz bir kararlılık ve böyle de devam edecek” dedi.

Küresel petrol fiyatları ABD’nin müttefiklerini İran’dan ham petrol alımını durdurmaya zorlayacağı beklentisiyle yükselmişti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, gerekli olduğu takdirde kendi üretimlerini arttırmaya hazır olduklarını açıklamıştı ancak ilave üretimlerin de talebi karşılamaya yetmeyebileceği yorumları yapılıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, bazı müttefiklerin İran’dan petrol alımını devam ettirmesine izin verilebileceğini ima eden açıklamaları olmuştu ancak Pompeo bu konuda daha sert bir ton sergiledi. Amerikalı bakan, bu tür ithalatların “yaptırım gerektirecek faaliyetler olacağını” belirtti ve “yaptırımları uygulayacağız” mesajını verdi.

Pompeo, “İstisnai muafiyetleri gözden geçireceğiz ancak şundan şüpheniz olmasın: İran yönetimini, bu zararlı tavrının ödüllendirilmeyeceği ve normal bir ülke haline gelene kadar ülke ekonomisinin düzeltilmesine izin verilmeyeceği yönünde ikna etmeye kararlıyız” diye konuştu.

İran’dan en fazla petrol ithal eden ülkeler arasında Çin, Hindistan, Türkiye ve Güney Kore yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde İngilizce yayımlanan “National” gazetesine verdiği ayrı bir demeçte de Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'yi hedef aldı.

Pompeo, “Kasım Süleymani, Irak ve Suriye genelinde sorun yaratıyor. Hem onun şahsına hem de örgütüne bunun bedelini arttırmalıyız” ifadesini kullandı.

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