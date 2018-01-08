Pompeo’dan Rusya Uyarısı

Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin başkanı Mike Pompeo Rusya ve diğer ülkelerin Kongre seçimlerine zarar vermeye çalıştığını belirtti.
Amerika'da Kongre seçimleri bu yıl içinde yapılacak.
Amerika'daki istihbarat servisleri 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın Donald Trump'ın başkan seçilmesine yardımcı olmak amacıyla müdahale ettiği sonucuna varmıştı.
CIA Başkanı Mike Pompeo CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın müdahelesinin uzun süredir olduğunu ve devam ettiğini söyledi.
Pompeo, Moskova'nın şu anda Amerika seçimlerine zarar vermeye çalışıp çalımadığı yönündeki bir soruya, "Evet, onyıllardır çaba harcıyor” şeklinde yanıt verdi.
Pompeo, "Evet, sadece Ruslarla ilgili değil diğerlerinden de endişeliyim” dedi. Ancak Pompeo ‘diğerlerinden' neyi kastettiğinin ayrıntısına girmedi. CIA Başkanı, "Batı demokrasisine zarar vermek isteyen çok düşmenımız var” ifadesini kullandı.
Moskova Trump'ın kazanmasına yardımcı olmak için 2016 seçimlerine müdahale ettiğini reddediyor. Özel savcı Robert Mueller herhangi bir suç işlenip işlenmediğini araştırıyor.
Pompeo, CIA'nin Amerika seçimlerini güvenli ve demokratik olmasını sağlamak için ulusal güvenlik ekibinde önemli bir işlevi olduğunu kaydetti.
Bunun için özenle çalışıyoruz diyen Pompeo, "bunu tehdit eden Ruslara ya da diğerlerine karşı çalışacağız” dedi.
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