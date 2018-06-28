ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’de seçimlerin sona erdiğine işaret ederek, “Artık onlarla daha verimli bir diyalog başlatabileceğimizden umutluyum” dedi.
Pompeo, Senato Tahsisatlar Komisyonu Dışişleri, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Alt Komitesi’nde bütçe konulu oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in, “Eğer Suriye’nin kuzeyinden sıhhatli düşünmeden çekilirsek Türkiye ve Kürtler arasında bir çatışmanın patlak vermesi olasılığından endişe ediyor musunuz?” sorusunu Pompeo, “Kuzeyle ilgili endişe ettiğimiz bir dizi husus var ve siz kesinlikle onlardan birini tarif ettiniz. İdlib bölgesinde El Kaide Nusra Cephesi ve terör risklerinden de çok endişeliyim” diye yanıtladı.
Yine Senatör Graham’ın, Türkiye’deki 24 Haziran seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar kazandığını hatırlatarak, “Türkiye’yle ilişkilerde neredeyiz? Türkiye’yi daha iyi bir ortak haline getirmede yönetime yardımcı olmak adına ne yapabiliriz?” sorusu üzerine de Pompeo şunları kaydetti:
“Bu yönetimde benim zamanımda Türklerle ilişkiler zor oldu, bundan önce de zordu. Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte yakın çalışma kararımızdan mutlu değildiler. Şimdi ilerleme kaydettik. Üç hafta önce Menbiç ve çevresinde çok karmaşık bir sorunu çözmek için kuvvetlerimizin birlikte çalışması yönünde uzlaşmaya vardık. Nihayetinde onlar (Türkler) oradaki bir siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Bunu kabul etmeliyiz ve onlarla birlikte çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Şimdi seçimler sona erdiğine göre, onlarla daha da verimli bir diyalog başlatabileceğimizden umutluyum”
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
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