HABER

Pompeo’dan Türkiye Açıklaması

28.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’de seçimlerin sona erdiğine işaret ederek, “Artık onlarla daha verimli bir diyalog başlatabileceğimizden umutluyum” dedi

Pompeo’dan Türkiye Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’de seçimlerin sona erdiğine işaret ederek, “Artık onlarla daha verimli bir diyalog başlatabileceğimizden umutluyum” dedi.

Pompeo, Senato Tahsisatlar Komisyonu Dışişleri, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Alt Komitesi’nde bütçe konulu oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in, “Eğer Suriye’nin kuzeyinden sıhhatli düşünmeden çekilirsek Türkiye ve Kürtler arasında bir çatışmanın patlak vermesi olasılığından endişe ediyor musunuz?” sorusunu Pompeo, “Kuzeyle ilgili endişe ettiğimiz bir dizi husus var ve siz kesinlikle onlardan birini tarif ettiniz. İdlib bölgesinde El Kaide Nusra Cephesi ve terör risklerinden de çok endişeliyim” diye yanıtladı.

Yine Senatör Graham’ın, Türkiye’deki 24 Haziran seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar kazandığını hatırlatarak, “Türkiye’yle ilişkilerde neredeyiz? Türkiye’yi daha iyi bir ortak haline getirmede yönetime yardımcı olmak adına ne yapabiliriz?” sorusu üzerine de Pompeo şunları kaydetti:

“Bu yönetimde benim zamanımda Türklerle ilişkiler zor oldu, bundan önce de zordu. Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte yakın çalışma kararımızdan mutlu değildiler. Şimdi ilerleme kaydettik. Üç hafta önce Menbiç ve çevresinde çok karmaşık bir sorunu çözmek için kuvvetlerimizin birlikte çalışması yönünde uzlaşmaya vardık. Nihayetinde onlar (Türkler) oradaki bir siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Bunu kabul etmeliyiz ve onlarla birlikte çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Şimdi seçimler sona erdiğine göre, onlarla daha da verimli bir diyalog başlatabileceğimizden umutluyum”

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
CHP'de Kılıçdaroğlu - İnce Gerilimi Ne Olacak?CHP'de Kılıçdaroğlu - İnce Gerilimi Ne Olacak?
Liberal Kanat ABD Anayasa Mahkemesi'nden Bir Fire Daha VeriyorLiberal Kanat ABD Anayasa Mahkemesi'nden Bir Fire Daha Veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

İlginizi Çekebilir

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan

Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Moskova'daki AVM'de yangın!

Moskova'daki AVM'de yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.