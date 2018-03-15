Pompeo’nun Bakanlığı Türkiye-ABD İlişkilerini Nasıl Etkiler?

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki bayrak değişimi Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek? Türkiye kamuoyu Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo’nun atanmasının etkilerini tartışıyor. Eski Dışişleri Başkanı Tillerson’ın 15-16 Şubat tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla yaptığı görüşmeler sonrası Türkiye ile ABD arasında bir mutabakat sağlandığı taraflarca dile getirildi hatta geçtiğimiz hafta Die Zeit gazetesine konuşan Çavuşoğlu, “ABD ile Fırat’ın doğusu ve Menbiç hakkında mutabık kaldık” dedi. Peki Pompeo döneminde bu mutabakat devam eder mi? Türkiye’nin Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, yeni dışişleri bakanının 2016 yılında atmış olduğu Türkiye karşıtı sosyal medya mesajını hatırlatmakla birlikte bu mutabakatın devam edeceğini düşünüyor. Loğoğlu: "Pompeo, Türkiye’ye yabancı değil" Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Loğoğlu, “Dışişleri bakanı Mike Pompeo, Temsilciler Meclisi üyeliği sırasındaki sözleri Türkiye’ye bakışı konusunda bir ölçü veriyor ancak bu twitini sildiğini hatırlıyoruz. Silmesi bu görüşlerinden vazgeçtiği anlamına gelmemekle beraber geri adım attığını da gösteriyor. İkincisi, CIA Başkanı olarak ilk dış ziyaretini Ankara’ya yaptığında YPG/PYD konusunda temaslarda bulundu. Bu nedenle Türkiye’ye yabancı değil. Üçüncüsü de Eski Dışişleri Bakanı Tillerson’la Ankara’da varılan mutabakat -kişisel değil- Trump yönetiminin duruşunu yansıtıyor olsa gerek. 19 Mart’ta yapılması planlanan Tillerson-Çavuşoğlu görüşmesi gerçekleşmeyecek olsa da Menbiç mutabakatının yerine getirileceğini düşünüyorum” dedi.

Loğoğlu: "Menbiç’te mutabakat Türkiye-ABd ilişkisindeki sorunları çözmese de nefes aldırır" Trump’la Pompeo arasındaki ilişkinin Trump-Tillerson ilişkisiyle mukayese edilemeyecek derecede güçlü olduğuna dikkat çeken Loğoğlu, Ankara ve Pompeo arasında yakınlık kurulmasının iki ülke arasındaki görece soğuk durumu hızla iyileştirebileceğini düşünüyor: “Şu anda ilk kilit aşama, kesinlikle Menbiç konusu. Taraflar burada anlaşma sağlayabilirse ilişkiler rahat nefes alır. Elbette bu aradaki sorunların çözüleceği anlamına gelmiyor. Ama kesinlikle nefes aldırır. Pompeo-Trump arasındaki uyum çok daha fazla olacak. Eğer Türkiye’yle ilişkileri güçlendirmeye Pompeo inanırsa Trump’a kabul ettirme şansı çok fazla. Aynı şekilde Trump da Pompeo’ya anlatmakta sorun yaşamayacaktır. Bu nedenle bu güçlü armoni hem lehe hem aleyhe işleyebilir. Ben iki güçlü müttefikin ortak çıkarlarının sürdüğü görüşündeyim. var. YPG uğruna Amerika’nın Türkiye ile dostluğunu zora sokacağını düşünmüyorum.” Arslan Bulut: "Menbiç mutabakatı suya düştü, atamanın hedefi Türkiye"

Loğoğlu Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu bir seyir beklentisindeyken milliyetçi çizgide yayın yapan Yeniçağ gazetesinin yazarlarından Arslan Bulut, dışişlerindeki görev değişikliği sonrası Menbiç mutabakatının kadük kalabileceği görüşünü savunuyor. Bulut bugün yayınlanan yazısında “PKK/PYD'nin Menbiç'ten Fırat'ın doğusuna çekilmesini kabul etti ama şimdi bu da suya düştü. AKP iktidarı, bu anlaşma ile Fırat'ın doğusundaki fiili durumu kabul etmiş oluyordu. CIA, bu anlaşmayı bile ABD açısından zararlı gördü ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Menbiç için anlaştık, bir daha konuşacağız’ dediği Tillerson'un yerine, CIA Başkanı Pompeo getirildi. ABD, Büyük Orta Doğu Projesi'ni Suudi Arabistan ve İsrail üzerinden güncellemeye karar verdi bir defa. Türkiye'nin bu karara boyun eğmesini sağlamak istiyorlar. Atamanın asıl hedefi Türkiye'dir” dedi. Bercan Tutar: "Türkiye ile ABD arasında ‘sorumlu rekabet’ olacak, diğer seçenekler ABD ile iplerin kopması demek" Sabah gazetesi dış haberler müdürü Bercan Tutar ise yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında yeni dönemde “sorumlu rekabet” yaşanacağı görüşünü bugünkü köşe yazısında şöyle temellendiriyor: