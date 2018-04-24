Pompeo'nun bakanlığına ilk onay

Senato'daki onayın da ardından Pompeo göreve başlayabilecek.CIA Başkanı Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanlığına atanması Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 9'a karşı 11 oyla onaylandı. Dış İlişkiler Komitesi'nin 9 Demokrat Partili üyesi ret oyu kullandı. Pompeo'nun atanması Cumhuriyetçi Partili 11 üyenin oylarıyla mümkün oldu. Oylamaya bir Demokrat katılmadı.
Pompeo'nun bakanlığı için bir sonraki oylama Senato'da yapılacak. Senatodan da onay çıkması durumunda Mike Pompeo Cuma günkü NATO'nun toplantısına dışişleri bakanı sıfatıyla katılabilecek.
Kabinede bir 'şahin' daha
100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçi Parti'nin 51 üyesi bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Grubu Başkanı Mitch McConnell Pompeo'nun dışişleri bakanlığına getirileceğine kesin gözüyle baktıklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump 13 Mart'ta görevine son verdiği Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo'yu aday göstermişti.
Daha fazlasını okumak için: Trump'ın yeni Dışişleri Bakanı Pompeo kim?
İran'ın nükleer programı konusunda sert politikalar izlenmesi gerektiğini savunan Mike Pompeo, Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapmayı planladığı görüşme için hazırlıkları görüşmek üzere kısa süre önce Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitmişti.
DW,Reuters/AG,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum