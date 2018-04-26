Pompeo’nun Bakanlık Görevi Senato’da Onaylandı

CIA Başkanı Mike Pompeo ABD’nin yeni dışişleri bakanı oldu. Başkan Donald Trump’ın Rex Tillerson’ı görevden aldıktan sonra yerine dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Pompeo, Senato’dan gereken onayı alarak yeni görevine resmen başladı. Senato’daki oylamada 42’ye karşı 57 senatör, Pompeo’nın bakanlığını onayladı. Cumhuriyetçilerin tamamı olumlu oy kullanırken, Demokratlar’ın ise 6 senatör hariç tamamı karşıt oy verdi.

Cumhuriyetçi John Cornyn oylamanın ardından yaptığı açıklamada, “Pompeo’nun başarılı bir dışişleri bakanı olmak için gereken karakter ve referanslara sahip olduğu çok net. Mesleğin gerektirdiği tüm niteliklere sahip bir kişi” dedi.

Cumhuriyetçiler’in tamamı Pompeo’ya destekte birleşse de, Demokratlar’ın çoğu, Pompeo hakkında, savaş yanlısı söylemleri ve Müslümanlar’la eşcinsellere karşı duyduğu antipatiyi içeren bir geçmişe sahip olduğu gerekçesiyle çekinceler dile getiriyordu.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki en kıdemli Demokrat senatör Bob Menendez, ayrıca Pompeo’nun da gerektiğinde Trump’a karşı çıkma iradesi gösterebileceğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Trump geçenlerde Pompeo’yu Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmeye göndermişti.

Hafta başında Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda onaylanmayan modern zamanların ilk dışişleri bakanı adayı olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak atamaya karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un son anda ikna edilmesiyle Pompeo komisyondan kıl payı onay alabilmişti.

