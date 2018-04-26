HABER

Pompeo’nun Bakanlık Görevi Senato’da Onaylandı

26.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Rex Tillerson’ı görevden aldıktan sonra yerine dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Pompeo, Senato’dan gereken onayı alarak yeni görevine resmen başladı

Pompeo’nun Bakanlık Görevi Senato’da Onaylandı

CIA Başkanı Mike Pompeo ABD’nin yeni dışişleri bakanı oldu. Başkan Donald Trump’ın Rex Tillerson’ı görevden aldıktan sonra yerine dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Pompeo, Senato’dan gereken onayı alarak yeni görevine resmen başladı. Senato’daki oylamada 42’ye karşı 57 senatör, Pompeo’nın bakanlığını onayladı. Cumhuriyetçilerin tamamı olumlu oy kullanırken, Demokratlar’ın ise 6 senatör hariç tamamı karşıt oy verdi.

Cumhuriyetçi John Cornyn oylamanın ardından yaptığı açıklamada, “Pompeo’nun başarılı bir dışişleri bakanı olmak için gereken karakter ve referanslara sahip olduğu çok net. Mesleğin gerektirdiği tüm niteliklere sahip bir kişi” dedi.

Cumhuriyetçiler’in tamamı Pompeo’ya destekte birleşse de, Demokratlar’ın çoğu, Pompeo hakkında, savaş yanlısı söylemleri ve Müslümanlar’la eşcinsellere karşı duyduğu antipatiyi içeren bir geçmişe sahip olduğu gerekçesiyle çekinceler dile getiriyordu.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki en kıdemli Demokrat senatör Bob Menendez, ayrıca Pompeo’nun da gerektiğinde Trump’a karşı çıkma iradesi gösterebileceğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Trump geçenlerde Pompeo’yu Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmeye göndermişti.

Hafta başında Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda onaylanmayan modern zamanların ilk dışişleri bakanı adayı olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak atamaya karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un son anda ikna edilmesiyle Pompeo komisyondan kıl payı onay alabilmişti.

Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı!Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı!
CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'

İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'

ABD, Türkiye'yi tebrik etti

ABD, Türkiye'yi tebrik etti

Bill Cosby'ye her suç için 10 yıl hapis cezası

Bill Cosby'ye her suç için 10 yıl hapis cezası

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

ABD Senatosu, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini onayladı

ABD Senatosu, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini onayladı

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.