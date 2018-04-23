Pompeo’ya Senato’da Ciddi Muhalefet

Başkan Donald Trump’ın dışişleri bakanı olarak atadığı Mike Pompeo’nun adaylığı bugün Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda oylanacak. Pompeo oturumda ciddi muhalefetle ve onaylanmama tehlikesiyle karşı karşıya. Komisyondaki Demokratlar’ın tamamı ve en az bir Cumhuriyetçi, Pompeo’nun atamasına karşı çıkacaklarını açıkladı. Ancak Senato Genel Kurulu’nun, komisyonda onaylanmasa dahi Pompeo’nun adaylığını bu hafta içerisinde görüşmesi bekleniyor. Komisyonun kararı sadece tavsiye kararı niteliğinde ve Senato Genel Kurulu hala Pompeo’yu onaylayıp görevine resmen başlamasını sağlayabilir. Yine de Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmesinden sonra bile komisyondan geçemezse, yıllardır ilk kez bir üst düzey kabine pozisyonu adayı ilgili komisyonun olumlu tavsiyesini alamamış olacak. CNN’e konuşan komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker, şu anda CIA direktörü olan Pompeo’ya muhalefetin partizan politikalardan kaynaklandığını savundu. Corker, Pompeo’nun Kongre’den geniş destek gören eski dışişleri bakanları Hillary Clinton ya da John Kerry kadar nitelikli olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da Fox News’a verdiği mülakatta, Demokratlar’a Pompeo’yu desteklemeleri çağrısında bulundu. Pompeo’nun Senato Genel Kurulu’ndaki oylamasında da sadece birkaç senatörün belirleyici olacağı tahmin ediliyor. Pompeo’nun atamasına bütün Demokratlar’ın yanısıra, Cumhuriyetçiler’den de Senatör Rand Paul muhalefet ediyor. Her iki taraftan da senatörlere Pompeo konusunda baskılar yapılıyor. Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins NBC’ye yaptığı açıklamada, Pompeo için, “Savunduğu her pozisyona ya da söylediği her söze katılmıyorum. Ama dünya meseleleri hakkında geniş bilgiye sahip olduğuna ve bu bilgisinin CIA’deki görevinde arttığına inanıyorum” dedi. Demokrat Senatör Maggie Hassan’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da, Senatörün Pompeo hakkında endişeleri bulunduğu ve nihai kararını vermeden önce Pompeo’nun geçmişini gözden geçirdiği belirtildi. Pompeo’yu desteklemeyeceğini ilk açıklayan komisyon üyelerinden diğer bir Demokrat Senatör Chris Coons da, Pompeo’nun Trump’ın “en agresif ve tehlikesi içgüdülerini ılımlaştırmak ya da dizginlemek yerine, bunları daha da teşvik edeceğinden” kaygı duyduğunu söyledi.