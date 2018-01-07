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Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD'de yaşayan Erica Garza, ergenlik döneminden başlayarak 30'lu yaşların başına kadar porno film bağımlısıydı. Uzun yıllar boyunca bu bağımlılıktan kurtulmak için mücadele verdi. Ancak şimdiki kocasıyla Bali'de yaptığı bir tatilde tanışmasının ardından her şey değişti.

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Genç kadın, bu sorunu atlatış sürecini 'Getting Off' (Paçayı sıyırmak) isimli kitabında anlattı.

Kocasıyla tanıştığı anda 'kendisine neden porno film bağımlısı' olduğu konusunda derin bir sohbete giriştiğini anlatan Garza, kocasıyla konuşmalarının kendisine bu alışkanlıktan kurtulmak için yardımcı olduğunu söyledi.

Garza, bu sorunun kökenlerine inme ve bundan kurtulma konusunda kocasının kendisine çok katkıda bulunduğunu söyledi.

Garza şöyle konuştu:

"Çok normal bir hayat yaşadım. Beni çok seven ebeveynlerim vardı ve cinsel konuda travmatik bir şey yaşamadım. Ancak bu konuda neden başarısız oldum"

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Anahtar Kelimeler:
ABD porno erica garza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kocası BÜYÜK katkıda bulunmuş. Eğer KÜÇÜK olsaydı faydası olmaz, yine izlerdi. :)
hadi o kurtulmuş bizim memlekette bırak porno bağımlılığını millet bir üst sınıfa direkt sapıklığa geçiyor. genelde eğitim camiasında hocasından öğretmenine kadar öğrencisine sarkan, onlara pornoyu çağrıştıran söylemlerle konuya girmeye çalışıp öğrencisine sarkan sapıklarımız var onlardan nasıl kurtulacağız.
Haber bunun neresinde? Kadının biri porno izliyormuş evlenince bırakmış eeeeee ?????
Bir öğretmen olarak sözlerinden ötürü camiamdan özür dilemeni istiyorum.Bir kaç kişinin hatasını bu kutsal mesleğe yükleyemezsin.Asker olmuşsun adam olamamışsın.Sizlerden birileri vatan hainliği yaparken millet olarak hepinizi aynı katagoriye soksaydık hoşuna gider miydi?
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