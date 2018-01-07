Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Genç kadın, bu sorunu atlatış sürecini 'Getting Off' (Paçayı sıyırmak) isimli kitabında anlattı.

Kocasıyla tanıştığı anda 'kendisine neden porno film bağımlısı' olduğu konusunda derin bir sohbete giriştiğini anlatan Garza, kocasıyla konuşmalarının kendisine bu alışkanlıktan kurtulmak için yardımcı olduğunu söyledi.

Garza, bu sorunun kökenlerine inme ve bundan kurtulma konusunda kocasının kendisine çok katkıda bulunduğunu söyledi.

Garza şöyle konuştu:

"Çok normal bir hayat yaşadım. Beni çok seven ebeveynlerim vardı ve cinsel konuda travmatik bir şey yaşamadım. Ancak bu konuda neden başarısız oldum"