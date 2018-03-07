Porno Oyuncusu Başkan Donald Trump’a Dava Açtı

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006’da cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno oyuncusu, imzaladığı gizlilik sözleşmesini geçersiz kılmak için dava açtı.

Stormy Daniels adıyla tanınan Stephanie Clifford, Los Angeles’ta açtığı davanın dilekçesinde, 2016 başkanlık seçimlerinden sadece günler öncesinde imzaladığı ve Trump’la cinsel ilişkileriyle ilgili konuşmasını engelleyen gizlilik sözleşmesinin, Trump imza atmadığı için hükümsüz ve geçersiz olduğunu savundu.

Oyuncunun avukatı, müvekkilinin bu konuyu açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi. Trump’ın bu anlaşmadan haberdar olduğunu söyleyen avukat Michael Avenatti, bununla ilgili bir kanıt ise sunmadı.

CBS kanalına konuşan Avenatti, Clifford’un çıkar peşinde olmadığını ancak nihayetinde bir para kazanıp kazanmayacağını bilmediğini de kaydetti.

Stephanie Clifford, Trump ile ilişkisinin 2006’da başladığını ve 2007’de de sürdüğünü, Tahoe Gölü ve Beverly Hills’de beraber olduklarını öne sürüyor. Trump, şu anki eşi Melania Trump ile 2005’te evlenmişti.