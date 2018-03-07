Porno Oyuncusu Başkan Donald Trump’a Dava Açtı

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006’da cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno oyuncusu, imzaladığı gizlilik sözleşmesini geçersiz kılmak için dava açtı.
Stormy Daniels adıyla tanınan Stephanie Clifford, Los Angeles’ta açtığı davanın dilekçesinde, 2016 başkanlık seçimlerinden sadece günler öncesinde imzaladığı ve Trump’la cinsel ilişkileriyle ilgili konuşmasını engelleyen gizlilik sözleşmesinin, Trump imza atmadığı için hükümsüz ve geçersiz olduğunu savundu.
Oyuncunun avukatı, müvekkilinin bu konuyu açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi. Trump’ın bu anlaşmadan haberdar olduğunu söyleyen avukat Michael Avenatti, bununla ilgili bir kanıt ise sunmadı.
CBS kanalına konuşan Avenatti, Clifford’un çıkar peşinde olmadığını ancak nihayetinde bir para kazanıp kazanmayacağını bilmediğini de kaydetti.
Stephanie Clifford, Trump ile ilişkisinin 2006’da başladığını ve 2007’de de sürdüğünü, Tahoe Gölü ve Beverly Hills’de beraber olduklarını öne sürüyor. Trump, şu anki eşi Melania Trump ile 2005’te evlenmişti.
Stephanie Clifford, bir avukat aracılığıyla daha önce bu ilişkiyi reddetmişti; ancak Avenatti o açıklamanın gizlilik sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek için olduğunu savundu. Trump’in kişisel avukatı Michael Cohen ise böyle bir ilişkinin varlığını reddetmişti.
Hatta Cohen 2016’da, kişisel banka hesabından Clifford’a 130 bin dolar ödeme yaptığını açıklamıştı. Cohen ne Trump’a ait şirketlerin ne de Trump’ın başkanlık kampanyasının bu işlemle ilgili olduğunu söylemiş, “Donald Trump’ı her zaman koruyacağım” demişti.
Stephanie Clifford, 28 Kasım 2016 tarihli gizlilik sözleşmesinin sadece kendisi ve Michael Cohen tarafından imzalandığını öne sürüyor. Anlaşma Donald Trump’ı; David Dennison, Stephanie Clifford’ı Peggy Peterson ismiyle anıyor. Ancak ibraz edilen ek belgede gerçek kimlikleri yer alıyor.
Clifford’ın suçlamaları arasında Trump ve Cohen’ın kendisini doğruları söylememesi için saldırgan bir şekilde susturmaya çalışması var. “Donald Trump’ı korumak için Stephanie Clifford’ı gözünü korkutarak susturma girişimleri hız kesmeden sürüyor” iddiası da davaya girdi.
Beyaz Saray ve Michael Cohen ise dava ile ilgili sessizliğini koruyor.
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