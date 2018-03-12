Porno Oyuncusu Trump’la İlişkisini Anlatmak İçin Yeni Öneri Sundu

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006’da cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno oyuncusu Stormy Daniels, sessiz kalması için kendisine ödenen 130 bin dolayı geri vermeyi teklif etti. Daniels, böylelikle Trump hakkında serbestçe konuşabileceğini ve elinde olabilecek her türlü telefon mesajı, fotoğraf ve videoyu paylaşabileceğini söyledi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, gerçek adı Stephanie Clifford olan porno oyuncusu, teklifini bugün Trump’ın avukatı Michael Cohen’e gönderdiği mektup üzerinden yaptı. Clifford, 2016 başkanlık seçimlerinden kısa süre önce Cohen’in arabuluculuğuyla gizlilik sözleşmesine imza atmıştı.

Mektup ayrıca, Cohen’i temsil ettiğini belirten Lawrence Rosen adlı avukata ve Cohen’in sözleşme ve Clifford’a 2016’da yapılan ödemeyle bağlantılı kurduğu bir şirket olan EC LLC’ye gönderildi.

NBC News’in web sitesinde yer alan habere göre, mektupta paranın Cuma gününe kadar Trump tarafından belirlenen bir hesaba yatırılacağı belirtiliyor. Bunun karşılığında da Clifford’ın “başkanla geçmişteki ilişkisi ve kendisini susturma girişimleri hakkında serbestçe konuşacağı, elinde olması muhtemel, başkanla ilgili telefon mesajları, fotoğraflar ve videoları, misilleme ya da yasal sorumluluk korkusu olmadan yayınlayacağı” kaydediliyor.