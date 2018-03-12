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Porno Oyuncusu Trump’la İlişkisini Anlatmak İçin Yeni Öneri Sundu

12.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006’da cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno oyuncusu Stormy Daniels, sessiz kalması için kendisine ödenen 130 bin dolayı geri vermeyi teklif etti

Porno Oyuncusu Trump’la İlişkisini Anlatmak İçin Yeni Öneri Sundu

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006’da cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno oyuncusu Stormy Daniels, sessiz kalması için kendisine ödenen 130 bin dolayı geri vermeyi teklif etti. Daniels, böylelikle Trump hakkında serbestçe konuşabileceğini ve elinde olabilecek her türlü telefon mesajı, fotoğraf ve videoyu paylaşabileceğini söyledi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, gerçek adı Stephanie Clifford olan porno oyuncusu, teklifini bugün Trump’ın avukatı Michael Cohen’e gönderdiği mektup üzerinden yaptı. Clifford, 2016 başkanlık seçimlerinden kısa süre önce Cohen’in arabuluculuğuyla gizlilik sözleşmesine imza atmıştı.

Mektup ayrıca, Cohen’i temsil ettiğini belirten Lawrence Rosen adlı avukata ve Cohen’in sözleşme ve Clifford’a 2016’da yapılan ödemeyle bağlantılı kurduğu bir şirket olan EC LLC’ye gönderildi.

NBC News’in web sitesinde yer alan habere göre, mektupta paranın Cuma gününe kadar Trump tarafından belirlenen bir hesaba yatırılacağı belirtiliyor. Bunun karşılığında da Clifford’ın “başkanla geçmişteki ilişkisi ve kendisini susturma girişimleri hakkında serbestçe konuşacağı, elinde olması muhtemel, başkanla ilgili telefon mesajları, fotoğraflar ve videoları, misilleme ya da yasal sorumluluk korkusu olmadan yayınlayacağı” kaydediliyor.

Clifford’un avukatı Michael Avenatti NBC News’e yaptığı açıklamada, “Bu konu hiçbir zaman parayla alakalı olmadı. Clifford’ın doğruları söylemesine izin verilmesiyle ilgiliydi” dedi.

Trump ile 2006’da cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno oyuncusu, imzaladığı gizlilik sözleşmesini geçersiz kılmak için dava açmış, sözleşmenin Trump imza atmadığı için hükümsüz ve geçersiz olduğunu savunmuştu.

Stephanie Clifford, Trump ile ilişkisinin 2006’da başladığını ve 2007’de de sürdüğünü, Tahoe Gölü ve Beverly Hills’de beraber olduklarını öne sürüyor. Trump, şu anki eşi Melania Trump ile 2005’te evlenmişti.

Stephanie Clifford, bir avukat aracılığıyla daha önce bu ilişkiyi reddetmişti; ancak Avenatti o açıklamanın gizlilik sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek için olduğunu savundu. Trump’in kişisel avukatı Michael Cohen ise böyle bir ilişkinin varlığını reddetmişti.

Hatta Cohen 2016’da, kişisel banka hesabından Clifford’a 130 bin dolar ödeme yaptığını açıklamıştı. Cohen ne Trump’a ait şirketlerin ne de Trump’ın başkanlık kampanyasının bu işlemle ilgili olduğunu söylemiş, “Donald Trump’ı her zaman koruyacağım” demişti.

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