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Porno yıldızı Daniels, Trump iddiaları nedeniyle 'tehdit edildiğini' açıkladı

26.03.2018 05:24 | Son Güncelleme

2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit aldığını" açıkladı. Daniels, cinsel anlamda etkilenmemiş olmasına karşın Trump ile birlikte olduğunu da söyledi ve ekledi: "Hayır demedim. Burada kurban değilim"

Porno yıldızı Daniels, Trump iddiaları nedeniyle 'tehdit edildiğini' açıkladı

2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit aldığını" açıkladı.

60 dakika programında Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Daniels, tehditin 2011 yılında Las Vegas'taki bir otoparkta yaşandığını söyledi.

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan kadın, yanına yaklaşan kişinin kendisine "Trump'ı rahat bırak" dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, "Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz" dediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels ile cinsel ilişki kurduğu iddiasını güçlü bir şekilde reddediyor.

CBS'e konuşan Daniels, Trump ile yalnızca bir kez birlikte olduğunu açıkladı.

'**Arkasını döndü ve pantalonunu biraz indirdi'**

Daniels, CBS televizyonuna, Trump ile "zorla birlikte olmadığını" da belirterek, 2006 yılında yaşandığını öne sürdüğü geceyi anlattı.

Trump ile ünlülerin katıldığı bir golf turnuvasında tanıştığını ve otel odasındaki yemek teklifini kabul ettiğini söyledi.

Daniels, otel odasında yaşananları sorulan sorular çerçevesinde yanıtladı.

Kapağında Donald Trump'ın olduğu bir dergi ile nasıl şakalaştıklarını ise şöyle anlattı:

"Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım"

Daniels, cinsel anlamda etkilenmemiş olmasına karşın Trump ile birlikte olduğunu da söyledi ve ekledi: "Hayır demedim. Burada kurban değilim"

Stormy Daniels birlikteliğin "prezervatif kullanılmadan gerçekleştiğini" de öne sürdü.

20 milyon dolarlık bir dava açıldı

Başkan Trump ise son iddialara henüz bir açıklama yapmadı.

Trump'ın avukatları, ABD Başkanlık seçimleri öncesi imzalanan bir gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Stormy Daniels hakkında 20 milyon dolarlık bir dava açtı.

Daniels ise kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söylüyor.

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