Porno yıldızı Daniels, Trump iddiaları nedeniyle 'tehdit edildiğini' açıkladı

Trump ile ünlülerin katıldığı bir golf turnuvasında tanıştığını ve otel odasındaki yemek teklifini kabul ettiğini söyledi.

Daniels, CBS televizyonuna, Trump ile "zorla birlikte olmadığını" da belirterek, 2006 yılında yaşandığını öne sürdüğü geceyi anlattı.

CBS'e konuşan Daniels, Trump ile yalnızca bir kez birlikte olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels ile cinsel ilişki kurduğu iddiasını güçlü bir şekilde reddediyor.

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan kadın, yanına yaklaşan kişinin kendisine "Trump'ı rahat bırak" dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, "Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz" dediğini iddia etti.

Daniels, otel odasında yaşananları sorulan sorular çerçevesinde yanıtladı.

Kapağında Donald Trump'ın olduğu bir dergi ile nasıl şakalaştıklarını ise şöyle anlattı:

"Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım"

Daniels, cinsel anlamda etkilenmemiş olmasına karşın Trump ile birlikte olduğunu da söyledi ve ekledi: "Hayır demedim. Burada kurban değilim"

Stormy Daniels birlikteliğin "prezervatif kullanılmadan gerçekleştiğini" de öne sürdü.

20 milyon dolarlık bir dava açıldı

Başkan Trump ise son iddialara henüz bir açıklama yapmadı.

Trump'ın avukatları, ABD Başkanlık seçimleri öncesi imzalanan bir gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Stormy Daniels hakkında 20 milyon dolarlık bir dava açtı.

Daniels ise kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söylüyor.