Porno yıldızı Daniels: Trump kaçamağından sonra tehdit edildim

ABD'li porno yıldızı Stormy Daniels, 2006 yılında Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiği yönündeki iddiasıyla bir kez daha gündemde. ABD'li oyuncu, Pazar akşamı CBS televizyon kanalında yayınlanan röportajında, bu konuda konuşmaması için yıllar önce kimliği belirsiz bir kişiden tehditler aldığını belirtti.

Oyuncu, 2011 yılında bir dergiye röportaj vermek için anlaştıktan sonra bir adamın karşısına çıkıp "Trump'ı rahat bırak. Bu hikayeyeyi de unut" dediğini anlattı. Daniels, söz konusu adamın daha sonra yanındaki kızına bakıp "Güzel, küçük bir kız. Annesine bir şey olursa iyi olmaz" dediğini söyledi.

Daniels, korktuğu için 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinden birkaç gün önce Trump'ın avukatı Michael Cohen'in susması için teklif ettiği parayı kabul ettiğini belirtti. Daniels "Anlaşma teklifi geldiğinde bu tehdidi hatırladım" diye konuştu. Anlaşmada kapsamında 130 bin dolar aldığını söyleyen oyuncu, daha sonra bazı dergilerden bu miktardan çok daha yüksek teklifler aldığını aktardı. Stormy Daniels, bu durumun para peşinde olmadığının kanıtı olduğunu savundu.