Porno yıldızı maçın ortasında dehşeti yaşadı!

25 yaşındaki Khalifa desteklediği takımın maçını izlemek için stada gitti. Maçın en ateşli dakikasında Washington Capitals takımının oyuncusu buz hokeyi topuna (pak) sertçe vurdu.

SİLİKONU SÖNDÜ

İzleyicilerin arasında göğsüne pak isabet eden Khalifa büyük bir acı hissetti.

"GÖĞSÜMÜ AVUÇLADIM"

Khalifa yaşananları şu sözlerle anlattı;

"Göğsümü avuçladım. Maçı bırakıp gitmek istemiyordum. Çünkü yerimden kalksam her yer kan olacak gibi hissediyordum."

"BİR MEMEM ZAMAN İÇİNDE SÖNECEK"

Lübnan asıllı ABD'li Khalifa bir memesinin zaman içinde söneceğini ve önümüzdeki yıl yeniden bıçak altına yatacağını söyledi.

Khalifa yaşadığı şoka rağmen maçın çok güzel olduğunu ve buna değdiğini söyledi.



