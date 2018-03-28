Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'ı ifadeye çağırdı

Porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı'yla ilişki yaşadıkları iddiası konusunda Donald Trump'ın ifade vermesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Avukatı Michael Avenatti, Trump'ın Daniels'ın yaptığını iddia ettiği sessiz kalma anlaşması konusunda yeminli ifade vermesini istediklerini belirtti.

Avenatti, Trump'ın avukatı Michael Cohen'in de ifadesinin alınmasını istediklerini söyledi.

Daniels 2006'da, Trump'ın eşi Melania Trump ile evlenmesinden bir yıl sonra korunma olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini savunuyor. Trump ise bu iddiayı reddediyor.

Daniels, Ekim 2016'da, başkanlık seçiminden hemen önce 130 bin dolar karşılığında, bu konuda sessiz kalması için bir anlaşma imzaladığını söylüyor.

Avukat Avenatti'nin California Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, Trump ve avukatı Cohen'den her ikisi de iki saatten uzun olmamak üzere ifade almak istediğini belirtti.

Washington Post'un haberine göre Avenatti, ifadeleri Başkan Trump'ın sessiz kalma anlaşmasına onay verip vermediğini belirlemek için istiyor.