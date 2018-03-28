HABER

Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'ı ifadeye çağırdı

28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı'yla ilişki yaşadıkları iddiası konusunda Donald Trump'ın ifade vermesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Avukatı Michael Avenatti, Trump ve avukatının Daniels'ın yaptığını iddia ettiği sessiz kalma anlaşması konusunda yeminli ifade vermesini istediklerini belirtti.

Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'ı ifadeye çağırdı

Porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı'yla ilişki yaşadıkları iddiası konusunda Donald Trump'ın ifade vermesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Avukatı Michael Avenatti, Trump'ın Daniels'ın yaptığını iddia ettiği sessiz kalma anlaşması konusunda yeminli ifade vermesini istediklerini belirtti.

Avenatti, Trump'ın avukatı Michael Cohen'in de ifadesinin alınmasını istediklerini söyledi.

Daniels 2006'da, Trump'ın eşi Melania Trump ile evlenmesinden bir yıl sonra korunma olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini savunuyor. Trump ise bu iddiayı reddediyor.

Daniels, Ekim 2016'da, başkanlık seçiminden hemen önce 130 bin dolar karşılığında, bu konuda sessiz kalması için bir anlaşma imzaladığını söylüyor.

Avukat Avenatti'nin California Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, Trump ve avukatı Cohen'den her ikisi de iki saatten uzun olmamak üzere ifade almak istediğini belirtti.

Washington Post'un haberine göre Avenatti, ifadeleri Başkan Trump'ın sessiz kalma anlaşmasına onay verip vermediğini belirlemek için istiyor.

Mahkeme dışında alınan bu tanık ifadelerinde yalan söylendiği anlaşılırsa ceza verilebiliyor ve ifadeler mahkemede de kullanılabiliyor.

'Amerika'yı yeniden azdırmak'

Daniels, geçen Pazar günü de Trump'ın imzalamamış olması nedeniyle sessiz kalma anlaşmasının geçersiz olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

Stormy Daniels, Trump'ın avukatı Cohen'i de yalan söylediğini iddia ettiği için mahkemeye verdi.

Trump iddiaları reddederken, avukatları sessiz kalma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Daniels'a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Daniels bu arada, Trump'ın seçim kampanyasındaki "Making America Great Again-Amerika'yı yeniden Yüceltmek" sloganına atfen "Making America Horny Again- Amerika'yı Yeniden Azdırmak" adını verdiği striptiz şovu turnesini uzatmaya karar verdi.

Daniels Haziran'da başkent Washington'daki bir striptiz kulünde sahne alacak.

İstanbul'da zabıtalar birbirine girdi!İstanbul'da zabıtalar birbirine girdi!
Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
'Sen hamileyken kocanla yatıyordum!''Sen hamileyken kocanla yatıyordum!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'

İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

Barzani'den flaş açıklama: Bunu PKK'ya söyledik, kabul etmiyoruz

Barzani'den flaş açıklama: Bunu PKK'ya söyledik, kabul etmiyoruz

Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, ülke karıştı

Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, ülke karıştı

Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.