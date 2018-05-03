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'Porno yıldızı Stormy Daniels'a susması için 130 bin doları Donald Trump ödedi'

03.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk ekibinden eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, Trump'ın Stormy Daniels'a "susması" için 130 bin dolar ödeyen avukatına aynı miktarda ödeme yaptığını söyledi. Trump daha önce avukatının porno yıldızına ödeme yaptığından haberi olmadığını söylüyordu.

'Porno yıldızı Stormy Daniels'a susması için 130 bin doları Donald Trump ödedi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk ekibinden eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels'a "susması" için 130 bin dolar ödeyen avukatına aynı miktarda ödeme yaptığını söyledi.

Donald Trump daha önce, avukatı Michael Cohen'in 2016'daki başkanlık seçiminden hemen önce Stormy Daniels'a ödeme yaptığından haberi olmadığını söylüyordu.

Giuliani ise bu paranın başkanlık kampanyası fonlarından ödenmediğini açıkladı.

Giuliani neden böyle bir açıklama yaptı?

Kısa süre önce Donald Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Fox News'da katıldığı bir programda, ödemenin bir hukuk firması üzerinden yapıldığını ve birkaç aylık bir süreye yayıldığını söyledi.

Giuliani Trump'ın konunun ayrıntılarından haberdar olmadığını ama avukatı Cohen'in konuyu bu şekilde kapatacağından haberi olduğunu söyledi.

Cohen ödemeyi yaparken Donald Trump'ın kampanyasıyla koordinasyon içinde olmadıysa bu ödeme federal seçim yasasının ihlali anlamına geliyor.

Daniels'ın avukatı: Suça ortak oldu

Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Giuliani'nin açıklamasının ardından "Amerikalıların öfkeli olması gerektiğini" söyledi:

"Biz aylar önceden bunun böyle olacağını tahmin etmiştik. Amerikan halkına yalan söylediler. Donald Trump da bu suça ortak oldu. Bunun ciddi bir sonucu olması lazım."

Yasal risk siyasi riskten daha fazla olabilir

Analiz - Anthony Zurcher, BBC, Washington

Rudy Giuliani'nin şok açıklaması iki ayrı şekilde yorumlanabilir:

Birincisi Giuliani, Trump'ın ekibine dışardan çalışıyordu ve söylememesi gereken bir bilgiyi söyleyerek Trump'ı ve Beyaz Saray iletişim ekibini kontrpiyede bıraktı.

Eğer durum buysa, Giuliani'nin siyasete dönüşü kısa süreli olacak demektir.

İkinci seçenek ise bunun Fox News'ın güvenli sularında planlanmış bir açıklama olduğu. Beyaz Saray'da bazı isimler için bu açıklama sürpriz olsa da aslında her şey bir stratejinin parçasıydı.

Bunun nedeni ise Giuliani ve Trump'ın bu ödemenin yapılmadığını savunmaya devam etmesinin yaratacağı yasal sorunların, aslında yapıldığı fakat Trump'ın yalan söylediğinin kabul edilmesinin yaratacağı siyasi sorunlardan daha ciddi olmasıydı.

Donald Trump çoğu skandalı hasarsız atlatmayı başardı ve bu da aynı şekilde sonuçlanabilir. Fakat bu kabule rağmen Trump ve Cohen'in yaptığı ödemeler kampanya finansmanı yasasını ihlal etmiş olabilir.

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