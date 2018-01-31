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Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 14:04 | Son Güncelleme

İlk kez Kongre'de Birliğin Durumu konuşmasını yapan Donald Trump'ın evlilik durumu iyi gözükmüyor. Trump'ın 2006'da cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'dan ''Böyle bir ilişki hiç olmadı'' açıklaması geldi. Ama Melania Trump, Kongre'ye eşinden ayrı araçla gitti.

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Sputnik'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın evlilik dışı ilişkileriyle ilgili spekülasyonlar gündemdeyken eski porno yıldızı Stormy Daniels, uzun yıllar evvel Trump'la cinsel ilişkiye girdiği iddialarını bir kez daha yalanladı.

​Porno sektöründe Stormy Daniels ismiyle tanınan Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak ''İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı'' dedi.

TV'YE ÇIKIP ADETA YALANLAMAYI YALANLADI

Ama daha sonra ABC kanalında Jimmy Kimmel'in talk şovuna çıkan Stormy Daniels, adı ve imzasıyla çıkan yalanlama açıklamasının yayımlanması için yetki vermediğini söyledi. 2011'de verdiği bir mülakatta Trump'la ilişkisini anlattığı bölümlerden alıntı yapan Kimmel ''Bunlar gerçek mi'' diye sorduğunda, eski porno yıldızı ''Bana gerçeği tanımla'' yanıtını verdi.

Stormy Daniels'ın açıklaması Trump'ın ilk kez Kongre'de Birliğin Durumu konuşması yapmasının öncesinde yayımlandı. Eşi Melania, Trump'ın kendisiyle yeni evlendiği 2006'da böyle ilişkilere girdiğine dair iddiaların gündeme gelmesi sonrası ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Kongre'ye gidip Trump'ın konuşmasını dinleyen Firsy Lady'nin diğer yandan Capitol binasına eşinden ayrı bir araçla gitmesi dikkat çekti.

'FIRST LADY BEYAZ SARAY'I TERK ETTİ' İDDİASI

Beş gün önce İngiliz Daily Mail gazetesi, Melania Trump'ın Stormy Daniels'le ilgili iddialar üzerine Beyaz Saray'ı terk ettiğini ve geceleri D.C Hotel'de kaldığını ileri sürmüştü.

'BEYAZ SARAY'DA İLİŞKİ' İDDİASI DA VAR

Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yılıyla ilgili 'Gazap ve Öfke' kitabının yazarı Michael Wolff'un ABD Başkanı'nın ekibinden bir kadınla ilişki yaşadığı iddiasının ardından Melania'nın yatakları ayırdığı söylentileri de çıkmıştı.

'SUS PARASI DAĞITTI'

Bu ay başında Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Kasım 2016'daki başkanlık seçiminden kısa bir süre önce Stormy Daniels’e 2006'da girdikleri cinsel ilişki hakkında susması için 130.000 dolar ödeme yaptığını yazmıştı. Ancak önce Trump'ın avukatı Michael Cohen, ardından Stormy Daniels iddiaları yalanlamıştı.

'LÜTFEN ÜSTE PARA ÖDEMESİN'

Gelgelelim porno yıldızı, 2011 yılında InTouch dergisine verdiği mülakatta, Trump'la cinsel ilişkisini en ince ayrıntılarına dek anlatıp şunları söylemişti: ''Onunla seks yaparken şunu düşündüğümü hatırlıyorum: Lütfen bana üstüne para ödemeye kalkışma… Ama iddiasına varım ödese çok büyük para verirdi.''

Wall Street Journal gazetesi, Ağustos 2016'da da, Stormy Daniels’in Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump'la mazisini 'Good Morning America' programında anlatmak için ABC kanalıyla görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Haberde Trump'ın benzer bir ilişkiyle ilgili susması için eski bir Playboy modeline 150,000 dolar ödediği iddiasına da yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Melania Trump Stormy Daniels

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