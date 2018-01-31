Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Sputnik'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın evlilik dışı ilişkileriyle ilgili spekülasyonlar gündemdeyken eski porno yıldızı Stormy Daniels, uzun yıllar evvel Trump'la cinsel ilişkiye girdiği iddialarını bir kez daha yalanladı.

​Porno sektöründe Stormy Daniels ismiyle tanınan Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak ''İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı'' dedi.

TV'YE ÇIKIP ADETA YALANLAMAYI YALANLADI

Ama daha sonra ABC kanalında Jimmy Kimmel'in talk şovuna çıkan Stormy Daniels, adı ve imzasıyla çıkan yalanlama açıklamasının yayımlanması için yetki vermediğini söyledi. 2011'de verdiği bir mülakatta Trump'la ilişkisini anlattığı bölümlerden alıntı yapan Kimmel ''Bunlar gerçek mi'' diye sorduğunda, eski porno yıldızı ''Bana gerçeği tanımla'' yanıtını verdi.