Porno Yıldızının Avukatı Trump’ın Yeminli İfadesini İstiyor

Her fırsatta attığı Tweet’lerle bilinen Donald Trump, Stormy Daniels’ın iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyor. Basın danışmanları Başkan’ın Daniels’ın tüm suçlamalarını reddettiğini, bunlar arasında Daniels’ın kendisi ve kızının 2011’de tehdit edildiği iddiasının da yer aldığını söyledi. Daniels iddiayı geçtiğimiz günlerde televizyonda verdiği bir röportajda dile getirmişti.

Avenatti, Trump’ın ödemeyi bilip-bilmediğinin ve ödemenin onun rızasıyla yapılıp-yapılmadığının anlaşılmasını istiyor.

Avukat Michael Avenatti, başvuruyu California’daki bir mahkemede yaptı. Avenatti, Stormy Daniels adıyla bilinen müvekkiline 2016 seçimlerinden önce “sus payı” olarak 130 bin dolar ödeyen Trump’ın kişisel avukatı Michale Cohen’in de yeminli ifadesine başvurulmasını istedi.

Porno film yıldızı Stormy Daniels’ın avukatı mahkemeye başvurarak Başkan Donald Trump’tan, müvekkilinin 2006’da Başkan’la yaşadığını iddia ettiği bir gecelik ilişki konusunda yeminli ifade istemesini talep etti.

Beyaz Saray, “sus payı” olarak verildiği iddia edilen parayla ilgili soruları yanıtlamayı da reddetti. Trump’ın avukatı Cohen, parayı kişisel hesabından transfer ettiğini söylüyor.

Ancak muhalifleri Trump’ı, Daniels’a yapılan ödemenin yasadışı bir kampanya bağışı olduğu gerekçesiyle eleştiriyor. Ödenen paranın miktarı ve seçimlere yakınlığına bakılınca kabul edilebilir siyasi kampanya bağış limitlerinin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Daniels, Trump’la iddia ettiği ilişkisi hakkında konuşmasına yasak getiren sözleşmeyi iptal etmek için dava açmıştı. Trump ve avukatı Cohen’in ifadeleri bu dava kapsamında isteniyor. Daniels sözleşmenin geçersiz olduğunu çünkü sözleşmede “David Dennison” takma adıyla anılan Trump’ın metni paraf etmediğini söylüyor.

Stormy Daniels Pazar günü CBS kanalında 60 dakika adlı programda Trump ile iddia edilen ilişkisini ayrıntılarıyla anlattı. Program 22 milyon izleyiciyle son yıllardaki en yüksek izlenen program rekorunu kırdı.

Başkan Trump ile 2006 yılında tek gecelik ilişki yaşadığını iddia eden Daniels, programda 2011’de bir bulvar gazetesine verdiği röportajın ardından tanımadığı bir kişi tarafından tehdit edildiğini anlattı. Daniels bu kişinin Las Vegas’ta bir garajda kızıyla olduğu sırada yanına yaklaşarak "Trump’ı yalnız bırak, hikayeyi unut. Ne güzel bir kız çocuğu, annesine bir şey olursa yazık olur dediğini kaydetti."