Poroşenko’dan Erdoğan’a ‘Ukraynalı rehinelerin kurtarılması' için yardım çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin açıklamasında, Poroşenko'nun Türkiye ziyareti sırasında görüştüğü Erdoğan ile iki ülke arasındaki işbirliğini ve uluslararası gündemi değerlendirdiği aktarıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, "Poroşenko, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek ve Kırım Tatarlarının haklarının korunmasıyla ilgili değişmez duruşu nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti. Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Ukraynalı rehinelerin kurtarılmasına yardım çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.
AA
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