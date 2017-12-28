Porto Riko Polisi İş Bırakma Eylemi Yaptı

Porto Riko'da 2 binden fazla polis, Irma ve Maria kasırgalarının vurduğu Eylül ayından bu yana fazla mesailerini alamadıkları için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.
Polisler, Noel günü bağlı bulundukları birimleri arayarak, "hasta olduklarını bu yüzden işe gelemeyeceklerini” bildirdi.
Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın bazı bölgelerinde, Noel tatili sırasında dört mahallenin güvenliğinin yalnızca 3 polis tarafından sağlandığı, elektriğin hala olmadığı bazı yerlerde güvenlik endişelerinin hala çok yüksek olduğu kaydedildi.
Birçok temel hizmeti yerle bir eden iki ayrı beşinci kategori kasırganın ardından toparlanmaya çalışan adada, yetkililer, polis memurlarının ihtiyaçları karşılamak ve özellikle de jeneratörlerin çalınması gibi hırsızlık olaylarını kontrol altına almak için 12 ila 16 saat arasında çalıştıklarını açıkladı.
Adanın Halkla İlişkiler ve Kamu Politikaları Sözcüsü Ramos Rosario Cortes, Salı günü hükümetin, Maria kasırgasının adayı vurmasından bu yana polis memurlarına ödenen 15 milyon dolara ek olarak Aralık ayının ikinci yarısı için de 6,4 milyon dolar fazla mesai ücreti ödeneceğini duyurdu.
Ancak Porto Riko Temsilciler Meclisi Halk Güvenliği Komisyonu Başkanı milletvekili Felix Lassalle Toro, bu tutarın yalnızca kısmi bir ödeme olduğunu söyledi.
Çarşamba günü San Juan Star'a verdiği demeçte, "Porto Riko'nun onlara borcu var ve bu borç ödenecek'' diyen Lassalle Toro, "Alacakları ödenene kadar bize rahat yok" diye konuştu.
Ayrıca polis memurlarından da çalışmaya geri dönmeleri talebinde bulundu. Toro, "Şu anda, devriye gezerek, halka yardım etmeleri için polise sokakta ihtiyacımız var" dedi.
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