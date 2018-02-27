Prag'da mahkemeye çıkarılan Salih Müslim'in ilk görüntüleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslüm'e ilişkin, "Takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. Bahsi geçen iki kişi Van Cezaevinde yatmaktadır ve YPG üyesi olmaktan dolayı ceza verilmiştir" dedi.

Bakan Gül, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in iadesine ilişkin, "PKK'nın Suriye kolunun örgüt lideri olması sebebiyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmıştır. Özellikle Merasim Sokak'taki, Güvenpark'taki bombalı terör saldırılarından dolayı bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Ocak ayında da kırmızı bülten çıkarılması yönünde mahkemenin bir talebi oldu. Bunun üzerine farklı ülkelerde de iade talebi gerçekleşti" diye konuştu.

"Türkiye iade evraklarını, talepnamesini göndermiş olacak"



Müslim'in Prag'da gözaltına alındığını söyleyen Gül, "Bugün mahkemeye çıkmasını bekliyoruz. Suçluların iadesine yönelik uluslararası anlaşmaya göre 16 ile 40 gün arasında bir geçici tutuklama bekliyoruz. İnşallah böyle bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra da bu süre içinde Türkiye de iade evraklarını, talepnamesini göndermiş olacak. Bugün geçici tutuklama kararı çıkması halinde Adalet Bakanlığı olarak biz iade evraklarımızı, prosedür gereği bu aşamadan sonra gönderilecek evrakları da göndereceğiz. Takipçisiyiz. Terör insanlığın ortak düşmanıdır" şeklinde konuştu.

Takas iddialarını yalanladı



Müslim'in iadesi için iki Çek vatandaşıyla takas talep edildiği iddialarına ilişkin Bakan Gül, "Takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil. Bahsi geçen iki kişi Van Cezaevinde yatmaktadır ve YPG üyesi olmaktan dolayı ceza verilmiştir. Temyiz süreci devam etmektedir" açıklamasını yaptı.