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Prens Charles’a yeni görev

20.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Londra’da yapılan İngiliz Ülkeler Topluluğu toplantısında 53 üyeli topluluğun bir sonraki başkanının Prens Charles olmasına karar verildi.

Prens Charles’a yeni görev

Londra’da yapılan İngiliz Ülkeler Topluluğu toplantısında 53 üyeli topluluğun bir sonraki başkanının Prens Charles olmasına karar verildi.

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