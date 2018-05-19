Prens Harry ile Meghan Markle evlendi

Markle’ın merakla beklenen gelinliği İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller’e ait.İngiliz Kraliyet ailesinin taht sıralamasında altıncı sırada bulunan Prens Harry ABD'li oyuncu Meghan Markle ile Cumartesi günü evlendi.

33 yaşındaki Prens Harry ve 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Meghan Markle, Londra'ya 30 kilometre mesafedeki Windsor kentindeki St. George Şapeli'nde dünyaevine girdi. Bu evlilikle birlikte Prens Harry Sussex Dükü olurken, Markle da Sussex Düşesi unvanını elde etti.

Windsor Şatosu’nun içerisinde yer alan St. Geroge Şapeli'ndeki nikahı Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetti. Törende ayrıca Amerikalı siyahi Piskopos Michael Bruce Curry de bir konuşma yaptı. Curry konuşmasında ABD'li sivil haklar savunucusu Martin Luther King’den alıntı yaptı.

Tören boyunca ilahiler seslendirilirken, Piskopos Curry’nin konuşması sonrasında Ben E. King'den "Stand By Me” (Yanımda Dur) şarkısı da seslendirildi.

İngiliz tasarımcı imzalı gelinlik

Markle, düğününde Givenchy moda markasının sanat yönetmeni olan İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller imzalı sade bir gelinlik ile taç tercih ederken, Prens Harry kendisinin de mensubu olduğu İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerine ait bir tören üniforması giydi.