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Prens Harry Sordu Barack Obama Yanıtladı

27.12.2017 18:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

Prens Harry’nin BBC Radyosu için sorduğu soruları yanıtlayan eski Başkan Barack Obama, başkanlık görevini özlediğini, ancak şimdi eskiden odaklanamadığı uzun soluklu sorunlara odaklanma fırsatı bulduğunu kaydetti.

İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry, eski Başkan Barack Obama'yla BBC Radyosu için röportaj yaptı.

Sekiz yıllık görev süresinin dolmasının ardından Ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrılan Obama, Internet üzerinde aktif olan birey ve grupların gerçek hayatta da harekete geçmelerinin önemine vurgu yaptı.

Obama, "İnternette her şey büyütülüyor, insanlarla yüz yüze tanıştığınızda aslında karmaşık olduklarını görüyorsunuz, ancak anlaşmak için ortak bir zemin buluyorsunuz, çünkü görüyorsunuz ki işler herhangi bir online ortamda olduğu kadar basit değil” diye konuştu.

"Uzun soluklu sorunlara odaklanıyorum”

Başkanlık görevini özlediğini söyleyen Obama, yaptığı şeyin heyecan verici olduğunu ancak görevden ayrılmanın da kendisine bir dinginlik verdiğini kaydetti. Obama artık daha uzun soluklu sorunlara odaklanabildiğini söyledi.

Artık bilgi birikimi ve deneyimini diğerleriyle paylaşarak onların daha etkili ve güçlü hale gelmesini sağlamaya odaklandığını aktaran Obama, gelecek kuşağın liderlerini eğitmenin kendisinde bir tutku haline geldiğini söyledi.

"Önceliğim afetzedelere yardım olurdu”

Texas, Florida ve Porto Rico'daki kasırgalara da değinen Obama, görevde olsaydı önceliğinin buradaki insanlara yardım ulaştırmak olacağını kaydetti.

Obama, "Bugün bunlar benim doğrudan sorumluluklarım değil, ancak gelecek 20 yılda iklim değişikliğinin sonucu olarak daha fazla kasırgayla ve doğal afetle karşılaşmamak için çalışmaya odaklanabilirim” ifadelerini kullandı.

"Gençlerin enerjisi başka”

Gençlerin karar alabilmeleri için güçlendirilmelerinin önemine vurgu yapan Obama, gençlerin kendi yaşıtlarıyla kıyaslanamayacak bir enerji ve ruha sahip olduklarını söyledi.

Obama, liderlik konusunda ise iktidar sahibi bir kişinin hizmet ettiği halkı için samimi duygular beslememesi halinde işini iyi yapabileceğine inanmadığını da sözlerine ekledi.

Obama, "Her gün yaptığınız şeylerin bir başkası üzerinde derin etkisi olduğunu anlamazsanız, o zaman orada olmamanız gerekir” diye konuştu.

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