Prens Harry Sordu Barack Obama Yanıtladı

İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry, eski Başkan Barack Obama'yla BBC Radyosu için röportaj yaptı.

Sekiz yıllık görev süresinin dolmasının ardından Ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrılan Obama, Internet üzerinde aktif olan birey ve grupların gerçek hayatta da harekete geçmelerinin önemine vurgu yaptı.

Obama, "İnternette her şey büyütülüyor, insanlarla yüz yüze tanıştığınızda aslında karmaşık olduklarını görüyorsunuz, ancak anlaşmak için ortak bir zemin buluyorsunuz, çünkü görüyorsunuz ki işler herhangi bir online ortamda olduğu kadar basit değil” diye konuştu.

"Uzun soluklu sorunlara odaklanıyorum”

Başkanlık görevini özlediğini söyleyen Obama, yaptığı şeyin heyecan verici olduğunu ancak görevden ayrılmanın da kendisine bir dinginlik verdiğini kaydetti. Obama artık daha uzun soluklu sorunlara odaklanabildiğini söyledi.

Artık bilgi birikimi ve deneyimini diğerleriyle paylaşarak onların daha etkili ve güçlü hale gelmesini sağlamaya odaklandığını aktaran Obama, gelecek kuşağın liderlerini eğitmenin kendisinde bir tutku haline geldiğini söyledi.