Prens Harry sordu, Obama yanıtladı

İngiltere Prensi Harry BBC Radyo 4'ün "Today" (Bugün) adlı programının sunuculuğunu bir günlüğüne üstlenerek programa ABD eski Başkanı Barack Obama'yı konuk etti.

Kaydı eylül ayında yapılan ve çarşamba günü BBC Radyo 4'te yayınlanan röportajda Obama, sosyal medyanın toplumu ayrıştırdığı uyarısını yaptı. Obama "İnternetin barındığı tehlikelerden biri, insanların tamamen farklı gerçekliklere sahip olması" diye konuştu.

Obama bazı insanların "halihazırda sahip oldukları önyargıları doğrulayan bilgilerden oluşan bir kozanın içinde" var olduğunu belirtti. Eski Başkan asıl önemli olanın ise "teknolojiyi farklı seslere, görüş farklılıklarına izin veren ve ortak bir temel bulmamızı sağlayacak şekilde nasıl kullanabileceğimizi bulmak" olduğunu vurguladı.

Obama söyleşi sırasında halefi ABD Başkanı Donald Trump'tan ise sadece dolaylı olarak bahsetmeyi tercih etti.

Obama: Özgürlüğümün tadını çıkarıyorum

Prens Harry'nin "Başkanlığı devretmenizin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise Obama, Beyaz Saray'ı "keyifli bir rahatlık içinde" bıraktığı yanıtını verdi.