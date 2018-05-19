Prens Harry ve Meghan Markle Evlendi

Herkesin beklediği gün geldi ve İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle, Londra’nın dışındaki Windsor’da evlendi.

Prens Harry’nin babası Prens Charles, geline mihraba kadar eşlik etti.

Markle’ın babası kalp ameliyatı olduğu için düğüne katılamadı.

Binlerce kişi, gelin ve damadı görmek için kalenin çevresindeydi.

Her ne kadar destekleyenler çok olsa da, düğünün İngiliz halkının vergilerinden karşılanıyor olması, bazı İngilizleri kızdırıyor.

Ancak düğün için dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin yapacakları harcamaların da önemli olacağını düşünenler var.

İngiltere’de öğle saatlerine doğru başlayan düğün tören, 14. Yüzyılda inşa edilen St. George Kilisesi’nde yapıldı. Kilise aynı zamanda 1984 yılında Prens Harry’nin vaftiz olduğu kilise.

Düğüne 600’e yakın kişi davet edildi. Davetlilerin çoğu çiftin yakın arkadaş ve akrabalarıydı.

Halktan 2 bin 500 kişi de kale içine, düğün için davet edildi.

100 binden fazla kişi Windsor Kalesi’nin çevresinde düğün için bulunması bekleniyordu. Pek çok kişi sabahın erken saatlerinde, ön sıralardan yer kapabilmek için kale çevresindeki belirlenen noktalara geldiler.

Meghan Markle’ın baş nedimesi yoktu. Nedimeler ve sağdıçlar, çiftin arkadaşlarının çocuklarıydı. Çocuklar arasında Harry’nin yeğenleri Prens George ve Prenses Charlotte da vardı.

Düğün için, 30 şef davetlilere yemek hazırladı.

