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Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan Filistin ile ilgili şoke eden ifadeler kullandı. İsrail medyasının iddiasına göre Selman, ABD'nin New York şehrinde Yahudi STK'ları ile kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda, "Filistinliler çenelerini kapatıp masaya oturmalı ya da şikayet etmeyi kesmeli" diye konuştu.

Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın ABD ziyareti sırasında Yahudi cemaat liderleriyle bir araya gelmişti. İsrail merkezli Times Of Israel gazetesi, Muhammed Bin Selman’ın burada yaptığı toplantıya dair bir haber yayınladı.

Times Of Israel’in haberine göre; Muhammed Bin Selman cemaat liderleriyle yaptığı toplantıda, Filistin’in İsrail’e barış yapma konusunda ki tüm fırsatları reddettiği için hakaret seviyesine varan ifadeler kullandı.

FİLİSTİNLİLERE HAKARET ETTİ: "SESLERİNİ KESSİNLER"

Yahudi cemaat liderleriyle yaptığı görüşmede Filistin halkının direniş mücadelesini görmezden gelen Veliaht Prensi, İsrail terörünü es geçip F,ilistin halkına hakaret etti.

Sözleriyle Filistin halkının ABD ve İsrail'in projelerine boyun eğmesini isteyen Prens Selman, "Filistin artık ABD'nin teklifini kabul etmeli. Filistin liderleri 40 yıl boyunca bir çok barış fırsatını kaçırdı. Artık ABD'nin teklifini ya kabul etsinler ya da seslerini kessinler" dedi.

"ARTIK ÖNCELİĞİMİZ FİLİSTİN DEĞİL İRAN"

Time Of Israel gazetesi, Muhammed Bin Selman'ın Yahudi cemaat liderlerine, "İsrail'le normalleşme için Filistin-İsrail sorunu biran önce hallolmalı, çünkü Suudi Arabistan'ın birinci gündemi artık Filistin değil, İran" olduğunu yazdı.

MAHMUD ABBAS'A BASKIYI ARTTIRDI

ABD merkezli New York Times gazetesi ve İngiliz haber ajansı Reuters da, Muhammed Bin Selman’ın Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas’a ABD’nin Filistin-İsrail barış planını kabul etmesi için baskı yaptığını aktarmıştı.

"İSRAİL KENDİ DEVLETİNİ KURMA HAKKINA SAHİP, ONLARLA ÇIKARIMIZ ÇOK FAZLA"

İsrail'in yıllardır süren Filistin işgalini arka plana iten Prens Selman, görüşmeden birkaç gün sonra verdiği bir röportajda, "İsrail’in kendi devletini kurma hakkına sahip olduğunu ve Suudi Arabistan ile İsrail’in çok ortak çıkarının bulunduğunu" söylemişti.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bu adam olurse 10 gun yas ilan eder akp
Selman doğru demiş...
sen nasıl bir haçlı sın ....allah belanızı verecek
senin Yahudi uşağı olduğun belliydi
YERSİZ,ZAMANSIZ VE BULUNDUĞU MEVKİSİNE UYMAYAN BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ!!??....
Bu Adam Müslüman olamaz
şaşırmadık. sırttan hancerlemeleriyle meşhur bir milletin adamı.
AMAN AKEPE DUYMASIN. PEK ÜZÜLÜR
islam düşmanı vahhabiler
Ne şimdi bu bilmediğimiz duymadığımız haberler verin..mesela suudi prensi abdye düşman de kendini hayır işlerine adadı müslümanlara dost haçlılara düşman de prens herşeyiyle tüm islam alemine ve insanlara örnek teşkil ediyor de nebilim de de bunlara şaşıralım:))))
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