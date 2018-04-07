'Prenses olmak isterken uzaylıya dönüştü!'

Paylaştığı fotoğraflara yapılan yorumlarda ise genç kızın uzaylılara benzediği ifade edildi.

Son halini takipçileriyle paylaşan genç kızın yaşadığı ameliyatlar etrafındakilerin bile onu tanımamasına yol açtı.

Paylaştığı fotoğraflara yapılan yorumlarda ise genç kızın uzaylılara benzediği ifade edildi.

Cammy'nin sevenleri ise eski haline dönmesini istediklerini şu sözlerle dile getirdi:

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'Geçmişte çok güzeldin ve tatlıydın. Şimdi ise garip gözüküyorsun. Bence eskiden çok daha güzeldin. Suratın sahte duruyor. Artık çirkin ve korkunç gözüküyorsun. Uzaylıya benziyorsun!'