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Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2018 20:07 | Son Güncelleme

Vogue’un Arabistan edisyonunun Haziran 2018 sayısına kapak olan Suudi Prenses, kadınların otomobil kullanma yasağı henüz kaldırılmadan hak savunucusu kadınların tutuklanması nedeniyle ikiyüzlülükle suçlandı.

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Vogue'un Arabistan edisyonunun Haziran 2018 sayısına Suudi prenses kapak oldu. Suudi prenses üstü açık bir otomobilde verdiği pozla, kadınların otomobil kullanma yasağının kaldırılmasını kutladı. Ancak henüz yasak kaldırılmadan hak savunucusu kadınların tutuklanması nedeniyle bu kapak eleştiri oklarının hedefi oldu, prenses iki yüzlülükle suçlandı.

Prenses Hayfa bint Abdullah al-Saud, Vogue'un Arabistan edisyonuna kapak pozu verdi. Haziran 2018 sayısı için objektif karşısına geçen prenses, üstü açık bir kırmızı otomobilde verdiği pozla Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik otomobil kullanma yasağının kaldırılmasını kutladı.

vogue

"SUUDİ PRENSES İKİ YÜZLÜ"

Sosyal medya kullanıcıları, "Suudi prenses kadınların otomobil kullanma özgürlüğünü kutlarken, ailesi hala kadınların otomobil kullanma hakkını savunan ve yasağın kaldırılması için öncü olan kadınları gözatına almakla meşgul" benzeri yorumlar yaptı.

Prenses Hayfa, Vogue dergisine verdiği röportajda, "Ülkemizde değişimden korkanlar var. Ben kişisel olarak değişimi büyük bir heyecanla destekliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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