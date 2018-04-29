Prenses Victoria cinsel saldırıya uğramış!

Geçtiğimiz aylarda Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın ünlü kadın oyunculara cinsel saldırıda bulunduğu ve bazılarına tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasından sonra başlayan #metoo (ben de) hareketi bütün dünyada gündem olmuştu.

Öyle ki kasım ayında yapılan ve 200’ü aşkın ünlü oyuncunun sahneye çıkarak yaşadıkları korkuyu anlattığı bu olayda İsveç Prensesi Victoria da Kraliçe Silvia ile birlikte izleyenler arasındaydı. Harekete destek veren Prenses Victoria’nın da cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı.

"GÖREVİNE SON VERİLMESİNİ İSTEDİK"



İsveç’in çok satan gazetelerinden Svenska Dagbladet’e konuşan 3 kişi, ülkenin önde gelen fotoğrafçılarından ve kültür-sanat camiasının önemli figürlerinden Jean-Claude Arnault’nun Prenses’e saldırıda bulunduğunu söyledi. Son dönemde Nobel’i de veren İsveç Akademisi’nde cinsel saldırı iddiaları gündemdeyken gelen bu açıklama ülkede şok etkisi yarattı. Öyle ki Arnault’nun birçok kadını taciz ettiğini açıklayan kaynaklar, “Eşi Akademi’ye üye ve biz onun cinsel saldırıları dolayısıyla görevine son verilmesini istedik. Fakat 8-6 oy çıkınca o görevine devam etti. 3 kişi buna tepki olarak istifa etti." ifadesini kullandı.

"İDDİALAR KORKUNÇ"



İsveç basınına konuşan yetkililer, Arnaul’nun Prenses Viktoria’yı 2006’da taciz ettiğini ifade ederken, İsveç kraliyet ailesi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Kraliyet ailesinin sözcüsü Margareta Thorgen, “Basında çıkan iddialar korkunç. Kraliyet ailesi, ‘ben de’ hareketine destek vermişti fakat basındaki iddialara yorum vermem mümkün değil” dedi.

