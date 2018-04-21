Prince'in Nothing Compares 2 U versiyonu yayımlandı

Şarkının kaydına şahit olanlardan, ünlü yıldızın kayıt mühendisi Susan Rogers, bir gün Prince'in elinde not defteriyle stüdyodan ayrıldığını ve bir saat sonra Nothing Compares 2 U şarkısının sözleriyle geri döndüğünü belirtti.

Prince'in versiyonu 1984'te Minnesota'da kaydedildi ve Prince Vakfı'nın arşivcisi tarafından keşfedildi.

Prince'in versiyonu Sinead O'Connor'ınki gibi sade değil. Elektrogitar ve saksafon soloları ve geri vokaller var.

Prince ise daha sonra şarkısını sahiplendi ve 1993'te çıkarttığı albüme canlı çalınmış bir halini koydu.

Rogers "Gitmişti ve Prince'in morali gittikçe bozuluyordu. Sürekli 'Sandy ne zaman geri dönecek?' diye soruyordu. Şarkı bundan ilham alınarak yazılmış olabilir" dedi.

Sand Rogers, şarkı müstesna bir eser olsa da Prince'in fazla kişisel olduğunu düşündüğü için kendisinin piyasaya çıkartmak istemediğini anlattı.

https://www.youtube.com/watch?v=0-EF60neguk

Prince, 21 Nisan 2016'da eroinden bile daha güçlü olduğu belirtilen fentanyl adlı opioid bir ağrıkesiciyi aşırı dozda aldığı için ölmüştü.