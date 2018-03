Prof. Uzgel: ABD Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırıyor

Prof. Uzgel: Her iki taraf da bir uzlaşı ile hareket ediyor. ABD, Suriye'de nasıl Rusya ile üstü örtülü bir şekilde uzlaşarak hareket ediyorsa, Türkiye ile de aynı şekilde hareket ediyor. ABD, bu uzlaşıda, Fırat'ın doğusunu kendine ayırdı. Batısında da Türkiye'ye ses çıkarmıyor. Türkiye kamuoyunda birikmiş enerjiyi alıyor hem de Türkiye'yi orada oyalıyor. Türkiye için aslında sorun ulusal güvenlikse ve sınırın hemen dibinde bir Kürt devletini tehdit olarak tanımlıyorsa, esas tehditin doğal olarak Fırat'ın doğusundaki yapılanma olması gerekiyor. Afrin operasyonu ile bu tehditi kamuoyunun gözünden uzak tutmuş oluyor.

Prof Uzgel: Suriye'de Kürt siyasetinin sorunu çok uzun bir coğrafi alana yayılmış olması, bu kadar Kürt yok. Orayı elinde tutacak gücü de yok. Suriye'nin kuzeyini dolduracak ve orayı siyaseten kontrol edecek Kürt nüfusu yok. O nedenle ABD daha akıllıca bir iş yaparak Kürtleri daha savunulabilir bir coğrafyada tutmaya çalışıyor. Irak sınırından Hatay'a kadar olan çok büyük bir coğrafi alanın savunması da çok zor olur. ABD akıllıca davranıp stratejik bakıp daha yönetilebilir bir Kürt bölgesi kurmaya çalışıyor. ABD her durumda Afrin'i gözardı edecekti. Türkiye zaten Fırat Kalkanı ile araya girmişti. O yüzden Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar uzanan alan yeterli zaten. Güneye de çok fazla inilmiş durumda. Kürtlerin Deyr ez-Zor'da ne işi var? Şu an oralarda su ve petrol kaynaklarını kontrol ediyorlar. Kürt nüfusu olmayan yerleri kontrol ediyorlar. ABD, buraları federatif bir yapı için pazarlık masasında koz olarak kullanacak.

Peki, ABD'nin Türkiye politikasını nasıl özetlersiniz?

Prof. Uzgel: Şu an Türk-Amerikan ilişkilerini tanımlayacak kavramsal çerçevemiz yok. ABD siyasetinin ne olduğuna dair açık bir tanımlama yok. Eskiden her bir dönem için ABD, Türkiye politikasını tanımlardı. Model ortaklıktan sonra ABD ısrarla Türkiye'ye dair politikasının ne olduğunu açıklamıyor. İlişkiler, günübirlik gidiyor. ABD, Erdoğan'dan hoşlanmıyor, bir şey de yapmıyor.

ABD için esas sorun Suriye ve Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması. Türkiye'yi Rusya'nın yanından çekmeye çalışıyor. Kendisinin Rusya'ya karşı sertleşeceği bir dönemde, Türkiye'nin yakınlaşmasını istemiyor. O yüzden Afrin'e ses çıkarmadı. Menbiç'i de pazarlık yaptı. Türkiye, Afrin ve Menbiç'i alacak. Fırat'ın doğusuna dokunmayacak.

Suriye konusunda ABD'nin kaybettiği ve eski hegemonik gücünün zayıfladığı görüşlerine katılır mısınız?

Prof. Uzgel: Suriye, Libya ve Irak, BAAS rejimi ve Arap milliyetçiliğinin temsilcisi, kapitalist sisteme kapalı ülkelerdi. ABD'nin stratejisi bu ülkeleri kapitalizme açmak ve buralarda askeri olarak var olmaktı. Bunu başardı. Ortadoğu'daki her çatışmada ABD, buraya daha çok yerleşir. 1991'den önce Körfez'de askeri varlığı yoktu. Körfez savaşıyla arttı. Her on yılda bir ABD Ortadoğu'ya daha fazla girer.