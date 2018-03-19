Profil: Rusya'nın 'karşı gelinemeyen lideri' Vladimir Putin

Rusya'nın "karşı gelinemeyen lideri" Vladimir Putin, neredeyse 20 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda. Dünya liderliğine olan yolculuğu, Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'den bugüne uzanıyor.

Putin'in dışarıdaki imajı daha çok ülkesindeki gücü kendinde toplaması ve muhalifleri susturmasıyla tanımlanırken, ülkede maço tavırlarıyla kurduğu güçlü adam imajı öne çıkıyor.

Pazar günkü devlet başkanlığı seçimlerde 65 yaşındaki lider, görev süresini 2024'e kadar uzattı.

Forbes'ın geçmişte dünyanın en güçlü kişisi seçtiği Putin hakkında bilinenleri derledik:

'İlk darbeyi sen vur'

Siyah judo kuşağıyla ya da Sibirya'da at binerken çektirdiği yarı çıplak pozlarıyla, güçlü lider imajını perçinlediği de düşünülürse, zaten bu sonuç pek de sürpriz değildi.

Putin'in destekçileri, genelde onu Rusya halkının onurunu ve geleneksel değerlerini kurtaran büyük bir lider olarak görüyor.

Putin, Leningrad yani şimdiki adıyla St Petersburg'da 7 Ekim 1952'de dünyaya geldi. İşçi ailesinin yaşadığı mahalle, şehrin en zor ve yoksul bölgelerinden biriydi.